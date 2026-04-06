Luego del sorteo realizado este domingo 5 de abril de 2026, la Lotería de Santa Fe dio a conocer el monto acumulado para el concurso venidero, que se desarrollará el miércoles 8 de abril a las 21.15.
Miércoles 8 de abril
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de $5.500.000.000.
Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
En el concurso de este domingo, las modalidades Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini y Revancha quedaron vacantes en el primer premio, por lo que sus pozos se acumularon para el próximo sorteo.
En tanto, en el Siempre Sale se registraron 20 apuestas ganadoras con cinco aciertos. Cada una se llevó $16.665.085,80, de acuerdo con lo informado por Lotería de Santa Fe.
Por su parte, el Premio Extra tuvo 993 apuestas ganadoras, con $156.092,65 para cada una.
De esta manera, el Quini 6 volverá a ofrecer un pozo multimillonario en la sala oficial de Lotería de Santa Fe, con la expectativa renovada para el próximo sorteo.
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