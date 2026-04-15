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Sorteo del miércoles 15 de abril

Quini 6: estos son los números favorecidos

Un afortunado apostador ganó $2.336.425.276,50 en el “Tradicional”, acertando las seis cifras de la jugada 04 - 06 - 07 - 09 - 34 - 35.

Sorteo de Quini 6. Manuel FabatiaSorteo de Quini 6. Manuel Fabatia
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Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3365 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (1 ganador)

04 06 07 09 24 35

LA SEGUNDA (Vacante)

01 05 16 34 35 41

REVANCHA (Vacante)

26 27 30 35 37 38

SIEMPRE SALE (12 ganadores)

00 10 19 42 43 44

EXTRA (560 ganadores)

01 04 05 06 07 09 16 24 26 27 30 34 35 37 38 41

El próximo sorteo será el domingo 19 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 4.600 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 15 de Abril de 2026

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