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Miércoles 15 de abril

A cuanto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo del Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaSorteo del Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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Este domingo, en el sorteo de Quini 6, tres apostadores con seis aciertos, uno de la localidad de Virasoro provincia de Corrientes y dos de la localidad de Esperanza -provincia de Santa Fe-, se repartieron el pozo total de la modalidad "La Segunda" por más de $2.140.800.000 , adjudicándose cada uno la interesante suma de más de $713.600 millones.

Quini 6 12 de abril

Los felices nuevos millonarios acertaron a los números 03-08-17-18-32-42.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 14 33 38 41 44

REVANCHA

13 19 22 25 40 41

SIEMPRE SALE

05 08 14 22 26 36

Además, en el Siempre Sale fueron 119 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $382.300.000.

Crédito: Lotería de Santa FeCrédito: Lotería de Santa Fe

Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó que el pozo estimado para el próximo sorteo asciende a 5.650 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $2.400.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $1.970.000.000

Siempre Sale: $295.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 15 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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