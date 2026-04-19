Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3366 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del domingo 19 de abril
Quini 6: estos son los números ganadores
Con seis aciertos, un afortunado apostador ganó $377.636.337 en el Siempre Sale, con los números 07 11 12 26 30 36.
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
TRADICIONAL (Vacante)
05 06 32 33 35 38
LA SEGUNDA (Vacante)
04 10 16 27 40 41
REVANCHA (Vacante)
02 07 16 29 38 45
SIEMPRE SALE (1 ganador)
07 11 12 26 30 36
EXTRA (984 ganadores)
02 04 05 06 07 10 16 27 29 32 33 35 38 40 41 45
El próximo sorteo será el miércoles 22 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 4.900 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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