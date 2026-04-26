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Sorteo del domingo 26 de abril

Quini 6: estos son los números ganadores

Con seis aciertos, un afortunado apostador ganó $965.697.295,50 en La Segunda.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
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Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3368 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

TRADICIONAL (Vacante)

16 17 20 28 30 42

LA SEGUNDA (1 ganador)

01 04 06 15 20 28

REVANCHA (Vacante)

02 09 32 40 41 42

SIEMPRE SALE (18 ganadores)

11 14 20 34 38 40

EXTRA (781 ganadores)

01 02 04 06 09 15 16 17 20 28 30 32 40 41 42

El próximo sorteo será el miércoles 29 de abril a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 5.900 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 26 de abril

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