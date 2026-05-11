La presentación de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 dejó una señal clara sobre el recambio que atraviesa el ciclo de Lionel Scaloni. Varios integrantes del plantel campeón en Qatar 2022 ya no forman parte de la consideración rumbo a la próxima Copa del Mundo.
Los campeones de Qatar 2022 que quedaron afuera del Mundial 2026
Lionel Scaloni dejó fuera de la prelista para el Mundial 2026 a varios futbolistas que fueron parte de la histórica consagración de la Selección argentina en Qatar 2022.
Entre lesiones, cierres de ciclo y pérdida de continuidad, algunos nombres históricos de la Albiceleste quedaron afuera de la nómina preliminar de 55 futbolistas.
Armani, afuera tras casi dos años
Uno de los nombres más resonantes es el de Franco Armani. El arquero de River fue suplente durante gran parte del Mundial de Qatar y formó parte del grupo que consiguió la tercera estrella.
Sin embargo, hace casi dos años que no recibe convocatorias para la Selección argentina y finalmente quedó afuera de la prelista presentada por Scaloni.
La presencia de Emiliano “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli refleja además el cambio generacional en el arco albiceleste.
Di María y el cierre de una era
Otro campeón ausente es Ángel Di María. El rosarino ya había anunciado su retiro de la Selección luego de conquistar la Copa América y no continuará en el camino hacia el Mundial 2026.
“Fideo” fue una pieza fundamental del ciclo de Scaloni y autor de uno de los goles más recordados de la final ante Francia en Lusail.
Su salida marca el final de una generación que también consiguió la Copa América 2021 y la Finalissima frente a Italia.
Papu Gómez y Dybala, fuera del radar
Alejandro “Papu” Gómez tampoco aparece dentro de la consideración del cuerpo técnico. El volante ofensivo no volvió a ser citado desde la consagración en Qatar.
En el caso de Paulo Dybala, las constantes lesiones y la falta de continuidad en la Roma terminaron condicionando sus posibilidades de regresar a la Selección.
Aunque integró el plantel campeón del mundo y convirtió su penal en la final frente a Francia, el cordobés perdió terreno en la competencia ofensiva.
Correa y Foyth, otras ausencias importantes
Ángel Correa también quedó afuera de la prelista. El delantero decidió continuar su carrera en el fútbol mexicano y salió progresivamente del radar albiceleste.
Juan Foyth, por su parte, tampoco podrá estar en la Copa del Mundo debido a la rotura del tendón de Aquiles izquierdo sufrida a comienzos de año.
Ambos habían formado parte del grupo campeón en Qatar y ahora aparecen entre los nombres que no estarán en el próximo Mundial.