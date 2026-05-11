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Los campeones de Qatar 2022 que quedaron afuera del Mundial 2026

Lionel Scaloni dejó fuera de la prelista para el Mundial 2026 a varios futbolistas que fueron parte de la histórica consagración de la Selección argentina en Qatar 2022.

Los campeones de Qatar 2022 que quedaron afuera del Mundial 2022. Foto: ReutersLos campeones de Qatar 2022 que quedaron afuera del Mundial 2022. Foto: Reuters
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La presentación de la prelista de la Selección argentina para el Mundial 2026 dejó una señal clara sobre el recambio que atraviesa el ciclo de Lionel Scaloni. Varios integrantes del plantel campeón en Qatar 2022 ya no forman parte de la consideración rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Entre lesiones, cierres de ciclo y pérdida de continuidad, algunos nombres históricos de la Albiceleste quedaron afuera de la nómina preliminar de 55 futbolistas.

Mirá tambiénScaloni presentó la prelista para el Mundial 2026: los 55 nombres que sueñan con defender el título

Armani, afuera tras casi dos años

Uno de los nombres más resonantes es el de Franco Armani. El arquero de River fue suplente durante gran parte del Mundial de Qatar y formó parte del grupo que consiguió la tercera estrella.

Sin embargo, hace casi dos años que no recibe convocatorias para la Selección argentina y finalmente quedó afuera de la prelista presentada por Scaloni.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 River Plate's Franco Armani during the warm up before the match REUTERS/Jean CarnielFranco Armani no fue incluido en la prelista para el Mundial 2026. Foto: Reuters

La presencia de Emiliano “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli refleja además el cambio generacional en el arco albiceleste.

Di María y el cierre de una era

Otro campeón ausente es Ángel Di María. El rosarino ya había anunciado su retiro de la Selección luego de conquistar la Copa América y no continuará en el camino hacia el Mundial 2026.

Ángel Di María cerró su ciclo en la Selección tras la Copa América.Ángel Di María cerró su ciclo en la Selección tras la Copa América.

“Fideo” fue una pieza fundamental del ciclo de Scaloni y autor de uno de los goles más recordados de la final ante Francia en Lusail.

Su salida marca el final de una generación que también consiguió la Copa América 2021 y la Finalissima frente a Italia.

Papu Gómez y Dybala, fuera del radar

Alejandro “Papu” Gómez tampoco aparece dentro de la consideración del cuerpo técnico. El volante ofensivo no volvió a ser citado desde la consagración en Qatar.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Quarter Final - Netherlands v Argentina - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 10, 2022 Argentina's Lionel Messi, Enzo Fernandez, Paulo Dybala, Alejandro Gomez and teammates celebrate qualifying for the semi finals REUTERS/Molly DarlingtonPapu Gómez y Paulo Dybala quedaron afuera de la convocatoria preliminar. Foto: Reuters

En el caso de Paulo Dybala, las constantes lesiones y la falta de continuidad en la Roma terminaron condicionando sus posibilidades de regresar a la Selección.

Aunque integró el plantel campeón del mundo y convirtió su penal en la final frente a Francia, el cordobés perdió terreno en la competencia ofensiva.

Correa y Foyth, otras ausencias importantes

Ángel Correa también quedó afuera de la prelista. El delantero decidió continuar su carrera en el fútbol mexicano y salió progresivamente del radar albiceleste.

Juan Foyth, por su parte, tampoco podrá estar en la Copa del Mundo debido a la rotura del tendón de Aquiles izquierdo sufrida a comienzos de año.

Soccer Football - LaLiga - Villarreal v Real Madrid - Estadio de la Ceramica, Villarreal, Spain - January 24, 2026 Villarreal's Juan Foyth is consoled by Real Madrid's Franco Mastantuono as he is helped off the field by medical staff after sustaining an injury REUTERS/Pablo MoranoFoyth se rompió el tendón de Aquiles y fue uno de los primeros en quedar afuera del Mundial. Foto: Reuters

Ambos habían formado parte del grupo campeón en Qatar y ahora aparecen entre los nombres que no estarán en el próximo Mundial.

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