La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 sigue sumando detalles y uno de los más recientes apunta directo a las camisetas. En las últimas horas trascendieron los diseños de los parches conmemorativos que llevarán las selecciones en las mangas durante la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Salieron a la luz los parches que se usarán en las mangas durante el Mundial 2026
Un sitio especializado filtró los parches que se usarían en el Mundial 2026. La edición tendrá cuatro modelos y distinguirá con versiones doradas a las selecciones que ya levantaron la Copa.
La filtración fue difundida por un sitio especializado en indumentaria deportiva y mostró que para esta edición habrá cuatro versiones distintas. El cambio no es menor: además del parche estándar, la FIFA prepara modelos diferenciados según la historia de cada selección dentro del torneo.
La lógica detrás de esta decisión está vinculada con el peso simbólico de los títulos. Mientras algunas selecciones llevarán versiones tradicionales en blanco o negro, los países que ya fueron campeones del mundo tendrán un distintivo especial en color dorado.
Cuáles serán las cuatro versiones
De acuerdo con la información que comenzó a circular, habrá dos modelos estándar pensados para combinar mejor con los colores de las camisetas. Esos parches tendrán fondo blanco o negro y serían los que usarán la mayoría de las 48 selecciones que participarán del certamen.
A esas dos alternativas se sumarán otras dos versiones en dorado, reservadas para los equipos que pueden exhibir al menos una Copa del Mundo en su historia. Ese detalle convertirá al parche en una marca visual de jerarquía dentro de la misma competencia.
La elección de cuatro variantes responde así a una doble intención: mantener una identidad general del torneo y, al mismo tiempo, introducir una diferenciación según los antecedentes de cada selección en el Mundial.
Qué selecciones llevarían el parche dorado
La filtración indica que las siete selecciones campeonas del mundo recibirán ese tratamiento especial. Es decir, tendrán un parche dorado en la manga derecha de sus camisetas durante el torneo, con una estética distinta a la del resto de los participantes.
Entre esos equipos aparece, naturalmente, la Selección argentina, vigente campeona del mundo desde Qatar 2022. También integrarían ese grupo Brasil, Alemania, Italia, Francia, España e Inglaterra, las otras selecciones que ya levantaron el trofeo máximo.
Ese detalle refuerza la carga simbólica del Mundial 2026 y convierte a la indumentaria en un espacio más de narrativa histórica. No será solo un accesorio gráfico: también funcionará como un guiño al recorrido y al peso específico de cada potencia.
Cuándo podrían presentarse oficialmente
Por ahora se trata de una filtración y no de una presentación formal de la FIFA. Sin embargo, se espera que el lanzamiento oficial se produzca durante junio, ya sobre la antesala inmediata del torneo, cuando las federaciones y las marcas empiecen a mostrar todos los detalles finales de la indumentaria.
Además, junto con estos parches podría aparecer otro distintivo especial, aunque por el momento no trascendieron demasiadas precisiones sobre esa posibilidad. Lo que sí quedó claro es que la manga derecha volverá a ser un espacio central dentro de la estética de las camisetas.
Con el Mundial cada vez más cerca, estos detalles empiezan a ganar protagonismo entre coleccionistas, fanáticos de las camisetas y seguidores del torneo. Y esta vez, el parche también contará una parte de la historia.