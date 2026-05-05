La clasificación de Suecia, Bosnia-Herzegovina, Turquía, República Checa, Irak y la República Democrática del Congo permitió terminar de definir los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero no aportó demasiado en relación con los historiales de partidos entre sí, a excepción de un caso.
Historial con encuentros memorables en el grupo F del Mundial 2026
Suecia y Países Bajos revivirán su duelo del 74. En tanto que Japón y Túnez también volverán a reeditar su enfrentamiento en 2002.
Se trata del conjunto escandinavo, que cayó en el Grupo F, que también integran Países Bajos, Japón y Túnez.
Suecia le sumó un enfrentamiento al historial de partidos entre sí de las diferentes selecciones de esta zona, ya que jugó frente a la "Naranja Mecánica" nada más ni nada menos que en Alemania 1974, cuando los encabezados por Johan Cruyff dieron una muestra de un fútbol vistoso y contundente, aunque se quedaron en la final al perder por 2 a 1 con los anfitriones.
En aquella oportunidad Suecia empató 0 a 0 con Países Bajos, por la segunda fecha del Grupo 3 en la fase inicial de ese certamen. El encuentro, pese a su falta de goles, es recordado por ser el debut del famoso regate de Cruyff ante el mundo.
En el Mundial de Corea del Sur-Japón 2002, por el Grupo H, los nipones vencieron por 2 a 0 a Túnez, con goles de Hiroaki Morishima e Hidetoshi Nakata.
Asimismo, los asiáticos también registran un antecedente con Países Bajos, por el Grupo E del Mundial de Sudáfrica 2010, aunque en este caso el ganador fue el elenco "Naranja" por 1 a 0, con un tanto de Wesley Sneijder.