#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Reencuentros esperados

Historial con encuentros memorables en el grupo F del Mundial 2026

Suecia y Países Bajos revivirán su duelo del 74. En tanto que Japón y Túnez también volverán a reeditar su enfrentamiento en 2002.

El encuentro del 74 es recordado históricamente por ser el escenario donde Johan Cruyff ejecutó por primera vez ante el mundo su famoso regate.El encuentro del 74 es recordado históricamente por ser el escenario donde Johan Cruyff ejecutó por primera vez ante el mundo su famoso regate.
Seguinos en
Por: 

La clasificación de Suecia, Bosnia-Herzegovina, Turquía, República Checa, Irak y la República Democrática del Congo permitió terminar de definir los grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero no aportó demasiado en relación con los historiales de partidos entre sí, a excepción de un caso.

Se trata del conjunto escandinavo, que cayó en el Grupo F, que también integran Países Bajos, Japón y Túnez.

Mirá tambiénScaloni monitorea la recuperación de los jugadores antes de dar la lista definitiva para el Mundial 2026

Suecia le sumó un enfrentamiento al historial de partidos entre sí de las diferentes selecciones de esta zona, ya que jugó frente a la "Naranja Mecánica" nada más ni nada menos que en Alemania 1974, cuando los encabezados por Johan Cruyff dieron una muestra de un fútbol vistoso y contundente, aunque se quedaron en la final al perder por 2 a 1 con los anfitriones.

En aquella oportunidad Suecia empató 0 a 0 con Países Bajos, por la segunda fecha del Grupo 3 en la fase inicial de ese certamen. El encuentro, pese a su falta de goles, es recordado por ser el debut del famoso regate de Cruyff ante el mundo.

Mirá también¿Timothée Chalamet, fan de la Scaloneta?: el actor sorprendió con la indumentaria de la Selección Argentina

En el Mundial de Corea del Sur-Japón 2002, por el Grupo H, los nipones vencieron por 2 a 0 a Túnez, con goles de Hiroaki Morishima e Hidetoshi Nakata﻿.

Asimismo, los asiáticos también registran un antecedente con Países Bajos, por el Grupo E del Mundial de Sudáfrica 2010, aunque en este caso el ganador fue el elenco "Naranja" por 1 a 0, con un tanto de Wesley Sneijder.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro