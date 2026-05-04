En Nueva York

¿Timothée Chalamet, fan de la Scaloneta?: el actor sorprendió con la indumentaria de la Selección Argentina

En una jornada marcada por las tendencias de estilo en la Gran Manzana, el protagonista de "Dune" y "Wonka" fue captado luciendo los colores del seleccionado nacional. La imagen no tardó en volverse viral, reafirmando el fenómeno global que rodea a la identidad futbolística argentina.