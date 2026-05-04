Nueva York se convirtió este lunes en el escenario de una imagen que dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Timothée Chalamet, uno de los actores más influyentes de la escena actual, fue fotografiado caminando por las calles de Manhattan junto a su novia Kylie Jenner vistiendo la camiseta oficial de la Selección Argentina de Fútbol.
¿Timothée Chalamet, fan de la Scaloneta?: el actor sorprendió con la indumentaria de la Selección Argentina
En una jornada marcada por las tendencias de estilo en la Gran Manzana, el protagonista de "Dune" y "Wonka" fue captado luciendo los colores del seleccionado nacional. La imagen no tardó en volverse viral, reafirmando el fenómeno global que rodea a la identidad futbolística argentina.
El gesto, que para muchos podría ser una simple elección estética, fue recibido en nuestro país como un nuevo capítulo del "efecto contagio" que la Albiceleste genera en las principales figuras internacionales.
Un estilo con sello argentino
El actor, conocido por ser un referente de la moda y por su participación en grandes producciones cinematográficas, optó por un look casual donde la indumentaria argentina fue la protagonista absoluta. Chalamet, quien actualmente se encuentra bajo los focos por diversos proyectos en la industria del cine, fue visto en un momento de descanso, lo que descarta —en principio— que se trate de una caracterización para algún papel cercano.
La elección de Timothée se suma a una lista cada vez más larga de celebridades de Hollywood y músicos internacionales que han adoptado la camiseta de las tres estrellas como un ícono de estilo urbano (streetwear). Este fenómeno se ha profundizado desde la consagración en Qatar 2022, transformando a la indumentaria deportiva nacional en un objeto de deseo global que trasciende los límites del campo de juego.
Repercusión inmediata en las redes
Como era de esperarse, el impacto en las redes sociales fue masivo. En Argentina, el nombre del actor se volvió tendencia en la plataforma X (anteriormente Twitter), donde miles de usuarios celebraron el "guiño" del artista hacia la cultura nacional. “Timothée es uno de los nuestros”, rezaban algunos de los comentarios más repetidos, mientras que otros destacaban la vigencia estética del diseño argentino en las capitales de la moda como Nueva York, Londres y París.
Más allá de la anécdota visual, este tipo de apariciones públicas de figuras de primer nivel subraya el poder de la marca "Argentina" en el exterior. La camiseta nacional ya no es solo una prenda deportiva; es un símbolo cultural que figuras como Chalamet eligen para proyectar una imagen moderna y auténtica. En un contexto donde la imagen personal de los actores es cuidadosamente curada, que elijan la Albiceleste habla de la mística y el prestigio que el fútbol nacional ha logrado consolidar a nivel internacional.
La aparición de Timothée Chalamet con la camiseta argentina es mucho más que una simple fotografía de un paparazzi; es el reflejo de cómo nuestra identidad deportiva continúa traspasando fronteras y permeando los estratos más altos de la cultura pop mundial.