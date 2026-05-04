Estados Unidos

Este lunes Nueva York celebra la Met Gala 2026 bajo el concepto "Costume Art" y un amplio código de vestimenta

El Museo Metropolitano de Arte neoyorquino abre sus puertas para el evento más esperado del calendario de la moda. La alfombra roja recibirá a las máximas figuras del espectáculo y el diseño en una noche dedicada a reivindicar la vestimenta como una de las bellas artes.