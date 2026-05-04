Desplante político

Por qué el alcalde de Nueva York rechazó la invitación de la reconocida Met Gala

En una decisión que rompe con décadas de tradición, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, confirmaron que no asistirán al evento en el Museo Metropolitano de Arte. "Prefiero centrarme en que la ciudad sea más asequible", aseguró el mandatario, sumándose a una ola de críticas contra la ostentación de las élites.