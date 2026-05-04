La noche más esperada del mundo de la moda, la Met Gala 2026, tendrá este lunes un vacío institucional inédito. Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, junto a su esposa Rama Duwaji, confirmaron que no subirán las icónicas escalinatas del Metropolitan Museum of Art (Met). La noticia ha generado un fuerte impacto en el ambiente político y social de Estados Unidos, ya que marca un distanciamiento rotundo frente a un evento que históricamente contó con la presencia de los líderes de la ciudad.
Por qué el alcalde de Nueva York rechazó la invitación de la reconocida Met Gala
En una decisión que rompe con décadas de tradición, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, confirmaron que no asistirán al evento en el Museo Metropolitano de Arte. "Prefiero centrarme en que la ciudad sea más asequible", aseguró el mandatario, sumándose a una ola de críticas contra la ostentación de las élites.
Mamdani, cuya gestión ha estado marcada por una agenda centrada en la asequibilidad y la justicia social, fue tajante al explicar su ausencia: “Prefiero estar centrado en que la ciudad más cara de Estados Unidos sea más asequible para sus ciudadanos”, declaró el alcalde.
Para los analistas, este gesto no es casual. Su ausencia se interpreta como una declaración de principios en un contexto donde su administración impulsa impuestos más altos para los sectores más acaudalados. Fuentes cercanas al mandatario señalaron a medios locales que asistir a un evento de tal exclusividad "iría en contra de todo en lo que él cree".
El movimiento "Boycott the Met"
La decisión del alcalde coincide con un clima de tensión en las calles neoyorquinas. En las últimas horas, han aparecido carteles con la leyenda “Boycott the Met” en diversos espacios públicos. El rechazo se centra en la participación de grandes magnates, como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y lo que muchos consideran una exhibición obscena de riqueza frente a las problemáticas habitacionales que atraviesa la urbe.
No es solo el sector político el que ha decidido dar un paso al costado. Figuras del entretenimiento como Priyanka Chopra Jonas y Rachel Zegler también confirmaron que no estarán presentes, aunque en sus casos alegaron compromisos laborales previos.
El show debe continuar: "La moda es arte"
A pesar del desplante político, la maquinaria de la Met Gala, comandada por Anna Wintour, sigue su curso. Para este 2026, la temática elegida es “Costume Art”, una exploración del vínculo estético entre el diseño de indumentaria y las bellas artes. El código de vestimenta —Fashion is Art— exige que los asistentes luzcan prendas que funcionen como piezas de exhibición visual.
El evento contará con anfitrionas de lujo como Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams. La exposición principal presentará más de 400 objetos que buscan elevar la moda al estatus de arte corpóreo, una propuesta que, a pesar de su valor cultural, no logró seducir a un alcalde que prefiere mirar hacia los barrios populares de su ciudad.
La ausencia de Mamdani en la Met Gala 2026 podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el poder político de Nueva York y sus círculos de élite. Mientras la alfombra roja se despliega bajo los flashes, el mensaje desde el Ayuntamiento es claro: en tiempos de crisis económica, el brillo de las lentejuelas no puede opacar las necesidades de los ciudadanos de a pie.