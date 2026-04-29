El universo de la moda volverá a concentrar la atención mundial con una nueva edición de la Met Gala 2026, el evento benéfico que se realizará el próximo 4 de mayo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Como cada año, la cita reunirá a figuras destacadas de la industria, el espectáculo y la cultura, en una velada donde la creatividad y la puesta en escena serán protagonistas.
Quiénes irán a la Met Gala 2026 y cuál será su temática
El evento reunirá a figuras destacadas del espectáculo, la moda y el deporte en una noche donde la creatividad, el estilo y las propuestas conceptuales marcarán el pulso global.
En esta edición, el rol de anfitrionas recaerá en Venus Williams, Beyoncé y Nicole Kidman, una combinación que refleja el cruce entre moda, música y deporte. La presencia de Beyoncé generará especial expectativa, ya que marcará su regreso a la alfombra del MET después de una década.
El equipo organizador también contará con nombres influyentes como Zoë Kravitz y Anthony Vaccarello, junto a un comité integrado por personalidades de distintos ámbitos. Entre ellas estarán Sabrina Carpenter, Gwendoline Christie, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, Teyana Taylor, Yseult y Lena Dunham, consolidando una representación diversa dentro del evento.
“Fashion is Art”
La consigna elegida para 2026 será “Fashion is Art”, una propuesta que dialogará de forma directa con la exposición anual del Costume Institute. Bajo este eje, se espera que los invitados presenten looks con una fuerte carga conceptual, donde la indumentaria trascienda lo estético para acercarse a lo artístico.
El enfoque apuntará a diseños que funcionen como verdaderas piezas escultóricas, con estructuras innovadoras y una impronta teatral. La intención será explorar el vínculo entre el cuerpo y la moda, destacando su presencia como parte esencial de la expresión artística.
En ese sentido, Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute, explicó que la propuesta buscará recuperar el protagonismo del cuerpo dentro del diálogo entre arte y moda, resaltando su permanencia a lo largo del tiempo y en distintas culturas.
Invitados confirmados
La lista de invitados mantendrá el nivel de estrellas que caracteriza al evento. Entre las figuras más reconocidas estarán Kendall Jenner, Bad Bunny, Nicole Kidman, Zendaya, Kim Kardashian, Beyoncé, Anne Hathaway, Rosalía, Miley Cyrus, Donatella Versace y Kris Jenner.
A estos nombres se sumarán nuevas presencias como Alex Consani, Sabrina Carpenter y Adut Akech, que reflejarán el recambio generacional dentro de la industria. También dirán presente deportistas de alto perfil como Lewis Hamilton, Serena Williams y Venus Williams.
En el ámbito musical, participarán artistas como Doja Cat, Cardi B y Megan Thee Stallion, mientras que otras celebridades confirmadas incluirán a Gigi Hadid, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Michael B. Jordan, Sam Smith, Lisa y Cara Delevingne.
Una noche que definirá tendencias
Más allá de la alfombra roja, la Met Gala funcionará como un termómetro cultural que anticipará movimientos dentro de la moda global. Las elecciones de vestuario no solo responderán a la temática, sino que influirán en colecciones futuras, editoriales y tendencias de estilo.
La edición 2026 buscará consolidar una mirada más artística y conceptual de la moda, donde cada aparición se transformará en una declaración estética. Con una combinación de figuras consagradas y nuevas voces, la gala promete una noche de alto impacto visual y cultural.