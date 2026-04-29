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Glamour y alta costura: el Malba se vistió de gala para el estreno de “El Diablo viste a la moda 2”

En una noche donde la elegancia y el cine se fusionaron, la empresaria Elina Costantini lideró la Avant Premiere de la esperada secuela. Figuras del espectáculo y la moda desfilaron por una alfombra roja que capturó todas las miradas.

La expectativa por la secuela, protagonizada nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, con la incorporación estelar de Lady Gaga, sobrevoló cada rincón del evento.La expectativa por la secuela, protagonizada nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, con la incorporación estelar de Lady Gaga, sobrevoló cada rincón del evento.
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Buenos Aires se convirtió este miércoles en el epicentro del glamour internacional con la realización de la Gala Couture en el MALBA, escenario elegido para la avant premiere exclusiva de “El Diablo viste a la moda 2”.

El evento, que reunió a más de 200 invitados selectos, no solo celebró el regreso de la icónica historia a la pantalla grande, sino que transformó al museo en una experiencia multisensorial donde la moda argentina dialogó con el estándar de Hollywood.

.Desde el atardecer, la explanada del museo se pobló de flashes y expectativas.

Una alfombra roja con impronta nacional

Desde el atardecer, la explanada del museo se pobló de flashes y expectativas. Bajo la organización de la empresaria y filántropa Elina Costantini, la velada propuso un recorrido que integró arte, música y gastronomía de vanguardia. Los invitados, entre los que se destacaron figuras de la talla de Graciela Borges, Iván de Pineda y Marcela Tinayre, respetaron un código de vestimenta donde predominaron el rojo y el negro, en clara sintonía con la estética del film.

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Entre los looks más comentados de la noche, la influencer Juli Poggio impactó con un diseño de Vero de la Canal, mientras que Marta Fort optó por un vestido rojo vibrante. Por su parte, Stephanie Demner, quien lució una pieza de Camila Romano, compartió sus sensaciones: “Tenía que ser un vestido elegante pero a la vez imponente. Queríamos algo clásico y el diseño fue perfecto”.

.La ambientación incluyó cócteles diseñados especialmente para estimular los sentidos y una propuesta gastronómica que acompañó el clima de sofisticación antes de la proyección principal en la sala de cine del museo.

El espíritu de Miranda Priestly invade el Malba

La expectativa por la secuela, protagonizada nuevamente por Meryl Streep y Anne Hathaway, con la incorporación estelar de Lady Gaga, sobrevoló cada rincón del evento. Para Elina Costantini, la anfitriona, esta gala representó un hito para la institución: “Es una noche que está revolucionando el espíritu del Malba desde que llegó el primer zapato”, afirmó con entusiasmo, destacando la importancia de abrir estos espacios al cruce entre la industria audiovisual y la identidad creativa local.

La ambientación incluyó cócteles diseñados especialmente para estimular los sentidos y una propuesta gastronómica que acompañó el clima de sofisticación antes de la proyección principal en la sala de cine del museo.

.La combinación de figuras internacionales en pantalla y el talento de los diseñadores locales en la alfombra roja confirmó que, a dos décadas del primer film, el impacto cultural de esta historia sigue más vigente que nunca.

Un cierre a la altura del estreno

La noche concluyó con la función privada de la película, dejando en los asistentes la sensación de haber participado en un evento que posiciona a la Argentina en el circuito global de lanzamientos cinematográficos.

La combinación de figuras internacionales en pantalla y el talento de los diseñadores locales en la alfombra roja confirmó que, a dos décadas del primer film, el impacto cultural de esta historia sigue más vigente que nunca.

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