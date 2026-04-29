Buenos Aires

Glamour y alta costura: el Malba se vistió de gala para el estreno de “El Diablo viste a la moda 2”

En una noche donde la elegancia y el cine se fusionaron, la empresaria Elina Costantini lideró la Avant Premiere de la esperada secuela. Figuras del espectáculo y la moda desfilaron por una alfombra roja que capturó todas las miradas.