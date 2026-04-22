Exclusivo vestido de Versace

Anne Hathaway deslumbró en Londres con un diseño audaz para el estreno de "El Diablo viste a la Moda 2"

La actriz cautivó en la alfombra roja de Leicester Square con un corsé de terciopelo con laterales translúcidos. Emily Blunt y Meryl Streep completaron un despliegue de lujo y alta costura que rinde tributo al legado de la película.