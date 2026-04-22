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Exclusivo vestido de Versace

Anne Hathaway deslumbró en Londres con un diseño audaz para el estreno de "El Diablo viste a la Moda 2"

La actriz cautivó en la alfombra roja de Leicester Square con un corsé de terciopelo con laterales translúcidos. Emily Blunt y Meryl Streep completaron un despliegue de lujo y alta costura que rinde tributo al legado de la película.

La actriz lució un exclusivo diseño de Versace en terciopelo azul marino intenso. La pieza destacó por un escote palabra de honor y una falda asimétrica con una impactante abertura frontal. REUTERS/Jack TaylorLa actriz lució un exclusivo diseño de Versace en terciopelo azul marino intenso. La pieza destacó por un escote palabra de honor y una falda asimétrica con una impactante abertura frontal. REUTERS/Jack Taylor
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Londres se convirtió este miércoles en el epicentro de la moda mundial con el estreno británico de la esperada secuela "El Diablo viste a la Moda 2" (The Devil Wears Prada 2). Tras una exitosa presentación en Nueva York, el elenco desembarcó en Leicester Square para cerrar una gira promocional que ha mantenido en vilo a los seguidores de la franquicia. En este escenario, Anne Hathaway volvió a confirmar su estatus de ícono de estilo, acaparando todas las miradas con una propuesta que combina audacia y elegancia.

Anne Hathaway attends the "The Devil Wears Prada 2" European premiere in London, Britain, April 22, 2026. REUTERS/Jack TaylorPara complementar el atuendo, Hathaway optó por un peinado de coleta tirante que permitió lucir una de las piezas de joyería más exclusivas de la noche REUTERS/Jack Taylor

El "look" de la noche: un Versace deconstruido

Si en Manhattan Hathaway había optado por el clasicismo del "viejo Hollywood" con un Louis Vuitton rojo, para la capital británica decidió elevar la apuesta. La actriz lució un exclusivo diseño de Versace en terciopelo azul marino intenso. La pieza destacó por un escote palabra de honor y una falda asimétrica con una impactante abertura frontal.

Sin embargo, el detalle que generó mayor impacto fue su corpiño: un corsé totalmente transparente con paneles de malla que dejaban ver la estructura de varillas, diseñado para emular un esmoquin deconstruido con solapas en el pecho y botones de gran tamaño.

Para complementar el atuendo, Hathaway optó por un peinado de coleta tirante que permitió lucir una de las piezas de joyería más exclusivas de la noche: unos pendientes Serpenti de Bulgari, elaborados en diamantes y esmeraldas, con un valor de mercado que asciende a los 67.000 dólares.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci and Emily Blunt attend the "The Devil Wears Prada 2" European premiere in London, Britain, April 22, 2026. REUTERS/Jack TaylorStreep, Blunt y Tucci también deslumbraron en la red carpet.

El respaldo de Donatella y guiños al pasado

La presencia de la propia Donatella Versace en la alfombra roja, posando junto a Hathaway, subrayó la estrecha relación entre la actriz y la casa de moda italiana. Cabe recordar que, apenas días atrás, Hathaway había lucido un vestido vintage de Versace de 1991 para su aparición en el programa de Stephen Colbert, un gesto que la propia marca celebró en redes sociales citando la icónica frase del film: "¿Es ese el... Versace del 91? Sí, lo es".

Este estilo "empoderado" que Hathaway está mostrando en la gira de prensa no es casual. Especialistas señalan paralelismos directos con su personaje en la secuela, donde se la ve en los avances luciendo trajes de sastrería de Jean Paul Gaultier, marcando la evolución de "Andy Sachs" en el mundo editorial.

Un elenco a la altura del millón de dólares

Sus compañeras de reparto no se quedaron atrás en términos de sofisticación. Emily Blunt impactó con un conjunto de Balenciaga en el rojo característico de la película, complementado con joyas de Mikimoto valoradas en un millón de dólares.

Por su parte, la legendaria Meryl Streep hizo honor al título de la obra vistiendo íntegramente de Prada. Con una combinación de pantalón negro, camisa blanca y un abrigo de satén rojo, Streep demostró que la elegancia atemporal sigue siendo su mejor aliada.

Anne Hathaway attends the "The Devil Wears Prada 2" European premiere in London, Britain, April 22, 2026. REUTERS/Jack Taylor TPX IMAGES OF THE DAYCon un despliegue de moda que compite con las mejores pasarelas del mundo, el film se prepara para conquistar la taquilla. REUTERS/Jack Taylor

El regreso de un fenómeno cultural

El estreno en Londres marca el punto culminante de una campaña que demuestra que, casi dos décadas después, el interés por la relación entre Miranda Priestly y sus asistentes sigue intacto. Con un despliegue de moda que compite con las mejores pasarelas del mundo, "El Diablo viste a la Moda 2" se prepara para conquistar la taquilla, recordándonos que, en este universo, el estilo es mucho más que ropa: es poder.

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