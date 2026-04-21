La noche de estreno de “El diablo viste a la moda 2” en Nueva York se convirtió en un despliegue de estilo y nostalgia. El emblemático Lincoln Center fue el escenario elegido para la presentación mundial de la película, donde Anne Hathaway reafirmó su lugar como referente de la moda actual con una aparición que evocó la esencia de la franquicia original.
Anne Hathaway deslumbró en la premiere de “El diablo viste a la moda 2”
La protagonista de la esperada secuela captó todas las miradas con un diseño de Louis Vuitton en rojo vibrante. El look, de inspiración retro, rindió homenaje a la estética sofisticada que caracteriza a la saga cinematográfica.
El look: un guiño al glamour clásico
Para la alfombra roja, la actriz optó por un vestido firmado por Louis Vuitton que destacó por su audacia y sofisticación:
- Diseño: un modelo palabra de honor en tela satinada roja, con un corsé definido de costuras visibles.
- Silueta: la falda de corte amplio y largo midi aportó un volumen dramático, rescatando la elegancia de la "vieja escuela".
- Complementos: Hathaway completó el conjunto con sandalias de tacón alto a tono y joyería brillante. El estilismo se cerró con un maquillaje clásico de labios rojos y un peinado de raya lateral, manteniendo una imagen atemporal.
Expectativa por el regreso
La premiere se desarrolló en un clima de gran interés mediático, marcando el retorno de una historia que definió la relación entre el cine y la industria del lujo. El vestuario elegido por la protagonista no fue casual; el uso del rojo y las líneas retro funcionaron como una declaración de intenciones sobre la madurez de su personaje y la centralidad de la moda en esta nueva entrega.
Con este estreno mundial, la ciudad de Nueva York volvió a ser el epicentro de la sofisticación, celebrando una secuela que busca combinar el impacto visual con el crecimiento narrativo de sus figuras principales.