Elegancia y estilo vintage

Anne Hathaway deslumbró en la premiere de “El diablo viste a la moda 2”

La protagonista de la esperada secuela captó todas las miradas con un diseño de Louis Vuitton en rojo vibrante. El look, de inspiración retro, rindió homenaje a la estética sofisticada que caracteriza a la saga cinematográfica.