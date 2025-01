Hace 3 años que publica fotos diarias de Nueva York: "Cambia tanto que te da mucho juego"

Sarah Yáñez - Richards es corresponsal de la agencia EFE en Manhattan y tomó como hobbie retratar la vida cotidiana de los neoyorquinos. “Estoy atenta a lo que pasa a mi alrededor”, aseguró.

La ciudad de Nueva York es una de las más importantes de Estados Unidos y del mundo. Allí viven un poco más de ocho millones de personas distribuidas en los cinco grandes distritos que la componen. Su frenesí constante le ha dado el mote de “la que nunca duerme”.

Ese día a día incesante es retratado por una periodista española que trabaja como corresponsal para la Agencia EFE en Manhattan. Se trata de Sarah Yáñez - Richards, quien desde hace tres años publica en sus redes sociales una foto diaria de la “Gran Manzana”. Gentilmente accedió a dialogar sobre ese hobbie con El Litoral.

El invierno se siente con dureza en Nueva York y la periodista lo supo retratar. Foto: Sarah Yáñez - Richards

—¿Cómo nació esto de postear fotos todos los días?

— No tengo cámara ni lentes, sólo el teléfono para sacar fotos. Antes me daba “cosa” tomar imágenes sin los equipos profesionales. Me propuse el reto: por qué no sacar buenas imágenes con el celular. Entonces empezó como algo personal.

Me permite salir todos los días a la calle y vivirla de otro modo. Uno se pasa el tiempo en la oficina, en el trabajo, en coberturas y a veces no se toma esos momentos para recorrer una ciudad como Nueva York. Me gustó mucho y lo hago hace tres años. Se ha vuelto mi día a día.

Un atardecer de película en NY. Foto: Sarah Yáñez - Richards

— Desde entonces, buscás esos momentos en las vía pública...

— No salgo a buscar una foto pero cuando estoy en la calle estoy atenta a ver qué es lo que pasa a mi alrededor para lograr una instantánea. Por ejemplo, cómo está vestida una persona en un día gris, alguien que lleva un abrigo rojo resalta.

Aprovechar los reflejos, una de las estrategias preferidas de la entrevistada. Foto: Sarah Yáñez - Richards

—¿Cuál es la foto que más te costó lograr en 2024?

— Una de las fotos que más me costó, y que más quería capturar era la de una persona pidiendo un taxi. La mano levantada pidiendo un taxi amarillo. Es algo súper común, pero me ha costado, por distintas situaciones.

En 2024, bajo una lluvia torrencial logré capturar a una joven pidiendo un taxi y subiéndose. Saqué la foto, no es la más bonita de toda la gama pero fue una tranquilidad personal porque fue un desafío. Son situaciones que pueden identificar a cualquier persona.

Muchas de las imágenes son verticales, por lo imponente de los edificios. Foto: Sarah Yáñez - Richards

—¿Y la más dura?

— Las personas en situación de calle he sacado. Es una realidad aquí. Hay muchos indigentes, otros con problemas mentales que viven en la calle. Son fotos que intento sacar con cuidado pero son realidad de Nueva York. Cuando las posteo, no tienen tantos “me gusta” como si subo alguna del Empire State, pero son cuestiones que también pasan aquí.

Recuerdo a un homeless (N del R: término en inglés que refiere a una persona en situación de calle) que estaba en el metro en invierno. Y me concentré en sus pies. Llevaba ojotas con la inscripción ‘New York’ y se notaban los pies descalzos. Arriba sí con abrigos. El contraste de llevar el merchandising de la ciudad pero estaba descalzo en el metro.

Una instantánea del subte neoyorquino. Foto: Sarah Yáñez - Richards

Nueva York y otros lugares

La entrevista también estuvo radicada en Uruguay e Inglaterra, siempre por coberturas profesionales. Al ser consultada por cómo fue su experiencia en Montevideo, Yáñez - Richards comentó que “la diferencia es la cantidad de gente”.

“A lo mejor con Buenos Aires no es tan evidente, pero con la capital uruguaya sí. Es una ciudad muy tranquila. En todo Uruguay hay unas tres millones de personas y en Nueva York esa cantidad hay en un par de barrios”, aseguró entre risas la periodista española.

En ese sentido, señaló: “Eso particularmente me gusta mucho, sentirme una hormiga más en las grandes avenidas. Nadie te conoce. Ver gente de todas las etnias y escuchar varios idiomas, inglés, español, chino, japonés, es muy lindo. En Montevideo esto no se veía mucho”.

La periodista española también fue corresponsal en Uruguay e Inglaterra. Foto: Sarah Yáñez - Richards

—¿Conocés Argentina, qué lugares pudiste fotografiar?

— Conozco Argentina y he sacado fotos allí. Uno de los sitios más bonitos del mundo creo que está en la Patagonia. Ahí da igual la cámara que tengas o el nivel de fotografía que tengas porque es casi imposible sacar fotos feas. Cuando vivía en Montevideo viajé seguido a Buenos Aires y también conocí el norte de Argentina y me ha gustado.

Según reconoció, a la entrevistada le costó capturar este momento. Foto: Sarah Yáñez - Richards

Especial

Volviendo a Nueva York, su lugar actual en el mundo, Yáñez - Richards comentó cuáles son los lugares preferidos para tomar imágenes y por qué “la Gran Manzana” es tan especial en materia fotográfica.

—¿Cuál es tu lugar favorito para sacar fotos?

—Tengo lugares varios. Uno es la plaza Washington Square. Me gusta mucho porque he sacado muchas fotos ahí. Siempre encuentro un ángulo distinto. En realidad, no sólo saco a la arquitectura sino al instante de ese día. Como siempre hay gente distinta, siempre hay historias distintas.

Washington Square, una de los sitios preferidos por la entrevistada. Foto: Sarah Yáñez - Richards

Esa plaza en particular te da por ejemplo, en primavera una chica leyendo debajo de un cerezo en flor; en verano alguien festejando en la fuente por la noche y en invierno una pareja atravesando el lugar con un paraguas. Es el mismo lugar pero con situaciones diversas.

Otro lugar es el Central Park. Cambia tanto y es tan estacional la ciudad que te da mucho juego. No es lo mismo el otoño que en invierno. Puedes ver que es el día y el momento, lo que yo estoy poniendo. Los reflejos en cristales, charcos, cuando llueve la gente dice ‘cómo vas a sacar buenas fotos’ pero a mi me gusta. Es como todo doble.

Los espectaculares colores del Central Park, retratado por la periodista. Foto: Sarah Yáñez - Richards

366

“¡Gracias por acompañarme en las 366 fotos diarias que saqué en 2024” posteó la periodista española en su cuenta de X el 1° de enero. En sus publicaciones siguientes, comenzó el conteo desde cero, a tono con el inicio de este 2025.