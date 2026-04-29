Moda, cine y famosos

Alfombra roja de lujo: los looks que marcaron la premiere en Argentina de "El Diablo Viste a la Moda 2"

El evento, organizado por la empresaria y filántropa Elina Costantini, reunió a distintas figuras en la presentación exclusiva de la esperada secuela protagonizada por Lady Gaga, Meryl Streep y Anne Hathaway.