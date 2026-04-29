La escena parecía salida de la pantalla: luces, flashes y una alfombra roja dominada por el negro y el rojo marcaron la avant premiere de El Diablo Viste a la Moda 2 en el Malba, en una noche donde la moda fue protagonista absoluta.
Alfombra roja de lujo: los looks que marcaron la premiere en Argentina de "El Diablo Viste a la Moda 2"
El evento, organizado por la empresaria y filántropa Elina Costantini, reunió a distintas figuras en la presentación exclusiva de la esperada secuela protagonizada por Lady Gaga, Meryl Streep y Anne Hathaway.
El evento se realizó en el marco de la denominada “Gala Couture”, una propuesta que buscó unir cine, arte y alta costura en una experiencia inmersiva. La iniciativa formó parte de la Semana de Alta Costura Argentina, con el objetivo de posicionar a Buenos Aires en el circuito global de la moda.
Desde temprano, celebridades, influencers y referentes del diseño comenzaron a desfilar por la alfombra roja, con estilismos que dialogaron con el universo estético de la película y con las tendencias actuales del mundo fashion.
El negro y el rojo dominaron la escena, en sintonía con la identidad visual del film, mientras que las transparencias, los brillos y las siluetas estructuradas se impusieron como los recursos más elegidos de la noche.
El Malba se transformó así en un escenario híbrido, donde la moda dejó de ser solo vestuario para convertirse en lenguaje artístico, en diálogo con el cine y otras disciplinas culturales.
La experiencia incluyó intervenciones, música y una puesta escenográfica inspirada en el universo editorial de la icónica historia, recreando el clima de la revista ficticia Runway.
La expectativa por la secuela también fue un eje central. A casi dos décadas del estreno original, la película regresa con su elenco principal y la promesa de volver a explorar las tensiones del mundo de la moda en un contexto renovado.
En ese marco, la avant premiere funcionó no solo como presentación del film, sino como una plataforma de visibilidad para la industria local, con diseñadores argentinos mostrando su trabajo ante un público masivo.
El cruce entre celebridades y moda generó un fuerte impacto en redes sociales, donde los looks y momentos de la gala se viralizaron rápidamente, consolidando el evento como uno de los más comentados del ámbito cultural.
La noche cerró con la proyección exclusiva del film, dejando en claro que la moda, cuando se cruza con el espectáculo, puede transformarse en una experiencia total que excede la pantalla.