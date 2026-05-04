Lujo y excentricidad en Miami

Marta Fort reveló las impactantes cifras que gasta en una noche de fiesta

La heredera de "El Comandante" sorprendió al detallar los exorbitantes montos que destina a sus salidas nocturnas en la ciudad estadounidense. En una charla distendida, confesó que un gasto de 3.000 dólares es para ella una cifra "barata" y recordó el día que casi abona una cuenta de cinco dígitos por un error administrativo.