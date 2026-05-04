Marta Fort volvió a ser tendencia tras revelar detalles íntimos sobre su estilo de vida en el exterior. Durante una entrevista concedida a Federico Bal para el programa Resto del Mundo (El Trece), la joven influencer no escatimó en sinceridad al hablar de dinero, consumos VIP y las noches de gala en Miami, un destino que suele visitar con frecuencia y donde mantiene los estándares de lujo que caracterizaron a su padre, Ricardo Fort.
Marta Fort reveló las impactantes cifras que gasta en una noche de fiesta
La heredera de "El Comandante" sorprendió al detallar los exorbitantes montos que destina a sus salidas nocturnas en la ciudad estadounidense. En una charla distendida, confesó que un gasto de 3.000 dólares es para ella una cifra "barata" y recordó el día que casi abona una cuenta de cinco dígitos por un error administrativo.
El costo de la noche VIP
Al ser consultada sobre el presupuesto necesario para disfrutar de los boliches más exclusivos de Miami, Marta dejó en claro que las cifras habituales están lejos del alcance del ciudadano común. “Ayer gasté 3 lucas (3.000 dólares), me abaraté un poco”, admitió sin vueltas. Según explicó, este monto es considerado "normal" dentro de su círculo, especialmente cuando se accede a mesas reservadas y servicios premium que evitan la concurrencia general.
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando relató una anécdota que casi termina en un desembolso astronómico. Marta recordó que, en una oportunidad, estuvo a punto de pagar 11.000 dólares debido a una confusión al momento de pasar la tarjeta por el posnet. “Casi gasto eso por error cuando me acercaron el aparato”, comentó entre risas, graficando la magnitud de los consumos que se manejan en los entornos que frecuenta.
El legado del "Comandante"
La charla también incluyó un recorrido por tiendas de ropa que solía visitar Ricardo Fort. Allí, Marta rememoró los hábitos de compra de su padre, quien solía adquirir prendas cargadas de brillo y en distintos talles, previendo sus cambios físicos. “Él venía acá y buscaba lo más brillante que hubiera”, recordó la joven, reafirmando que el vínculo con el consumo de alto nivel es una marca registrada de la familia.
La conversación giró en torno a los hábitos de compra del empresario y figura mediática. Marta no vaciló en reconstruir una escena casi de ritual: “Por ejemplo, él acá… se compraba tres talles de jeans”. Bal lanzó la pregunta que muchos se harían: “¿Por qué?”. La respuesta, lejos de ser previsible, reveló la vanidad lúdica de Fort: “Para cuando estaba flaco, para cuando estaba en peso regular y para cuando se quería lastrar la vida”.
La transparencia de Marta Fort al exponer sus gastos genera, una vez más, un fuerte contraste en la opinión pública. Mientras para algunos representa la continuidad de un legado de ostentación mediática, para otros es simplemente el reflejo de una realidad económica blindada, donde el lujo no es una excepción, sino la regla cotidiana.