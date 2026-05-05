Con el inicio del Mundial 2026 pisando los talones, Lionel Scaloni se mantiene a la expectativa por la definición de la lista de convocados de la Selección Argentina. El cuerpo técnico evalúa el estado físico de los jugadores tras una temporada exigente y tomar decisiones que la prensa y los aficionados seguirán de cerca. La situación reúne diagnóstico médico, calendario de clubes y la necesidad de cerrar una nómina competitiva para la cita global.
Scaloni monitorea la recuperación de los jugadores antes de dar la lista definitiva para el Mundial 2026
A casi un mes del Mundial, el director técnico monitorea el estado físico de las figuras del plantel campeón del mundo. La definición de los convocados quedará supeditada al rendimiento futbolístico y, en algunos casos, a la evolución de las lesiones.
En los últimos partidos y controles aparecieron varios casos que preocupan al cuerpo técnico. Julián Álvarez salió ante Arsenal por una torcedura de tobillo; Nicolás González sufrió una lesión muscular; Cristian Romero abandonó el campo por un golpe en su rodilla; y Lautaro Martínez suma problemas musculares recurrentes.
Esos antecedentes se suman a bajas anteriores que ya dejó el calendario: Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de aquiles en enero y Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado anterior durante entrenamientos de la última fecha FIFA. El antecedente de jugadores "tocados" antes del Mundial remite a lo ocurrido en la previa a Qatar, y condiciona hoy la manera en que se evalúa la lista definitiva de convocados.
La expectativa por la conformación del plantel aumenta a medida que el calendario avanza; el DT del campeón del mundo debe balancear la prioridad por mantener la competitividad con la prudencia médica. En ese contexto, el combinado albiceleste que lidera Lionel Messi llega exigida por minutos y por acumulación de desgaste, y la decisión final dependerá del estado físico y de los plazos de recuperación.
Scaloni ante la definición inminente
El director técnico Lionel Scaloni concentra su atención en los informes clínicos que determinan la aptitud de los jugadores para integrar la lista. El técnico combina información de clubes y del propio cuerpo médico de la selección para definir ocupantes y suplentes en la nómina de convocados.
La expectativa del entrenador no es sólo deportiva: el seguimiento del estado físico marca plazos y condiciona la inclusión de futbolistas que llegan con molestias. En ese marco, la definición se demora hasta contar con certezas sobre las evoluciones.
En casos como el de Romero, el gesto humano —salir del campo llorando— subraya la urgencia del trabajo médico y la necesidad de medir riesgos antes de confirmar a un defensor entre los convocados.
El técnico evalúa la situación médica y la respuesta física tras tratamientos y rehabilitaciones, porque la definición de la lista no solo responde a necesidades tácticas sino al estado de cada futbolista. El seguimiento diario de la evolución será determinante para confirmar a quienes lleguen con carga o sin competencia reciente, y para garantizar alternativas en la nómina.
Los casos que preocupan
Julián Álvarez sufrió una torcedura de tobillo en la semifinal de Champions y los estudios señalaron que no habría lesión, por lo que su situación seguirá siendo evaluada pero no aparece como incapacitante para la convocatoria.
Nicolás González padece una lesión muscular con un pronóstico de tres a cuatro semanas de recuperación, por lo que su reincorporación llegará muy cerca de la fecha límite para cerrar la lista de convocados.
Cristian Romero presenta una recuperación prolongada que podría dejarlo sin minutos antes del Mundial: los estudios descartaron daño ligamentario grave, pero la rehabilitación demandará semanas y condiciona su ritmo de competencia.
El estado físico del plantel obligará a que la definición de la lista dependa en buena medida de la evolución clínica en las próximas semanas; la consecuencia institucional inmediata es que el cierre de la convocatoria quedará supeditado al seguimiento médico y a la disponibilidad real de los futbolistas.