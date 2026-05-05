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Scaloni monitorea la recuperación de los jugadores antes de dar la lista definitiva para el Mundial 2026

A casi un mes del Mundial, el director técnico monitorea el estado físico de las figuras del plantel campeón del mundo. La definición de los convocados quedará supeditada al rendimiento futbolístico y, en algunos casos, a la evolución de las lesiones.

La expectativa por la lista de convocados al Mundial se intensifica, mientras Scaloni analiza informes médicos y evalúa la recuperación de sus jugadores. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.La expectativa por la lista de convocados al Mundial se intensifica, mientras Scaloni analiza informes médicos y evalúa la recuperación de sus jugadores. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.
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Con el inicio del Mundial 2026 pisando los talones, Lionel Scaloni se mantiene a la expectativa por la definición de la lista de convocados de la Selección Argentina. El cuerpo técnico evalúa el estado físico de los jugadores tras una temporada exigente y tomar decisiones que la prensa y los aficionados seguirán de cerca. La situación reúne diagnóstico médico, calendario de clubes y la necesidad de cerrar una nómina competitiva para la cita global.

En los últimos partidos y controles aparecieron varios casos que preocupan al cuerpo técnico. Julián Álvarez salió ante Arsenal por una torcedura de tobillo; Nicolás González sufrió una lesión muscular; Cristian Romero abandonó el campo por un golpe en su rodilla; y Lautaro Martínez suma problemas musculares recurrentes.

Esos antecedentes se suman a bajas anteriores que ya dejó el calendario: Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de aquiles en enero y Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado anterior durante entrenamientos de la última fecha FIFA. El antecedente de jugadores "tocados" antes del Mundial remite a lo ocurrido en la previa a Qatar, y condiciona hoy la manera en que se evalúa la lista definitiva de convocados.

Soccer Football - Serie A - U.S. Sassuolo v Inter Milan - Mapei Stadium - Citta del Tricolore, Reggio Emilia, Italy - February 8, 2026 Inter Milan's Lautaro Martinez reacts REUTERS/Matteo CiambelliLautaro Martínez busca conseguir la continuidad que no pudo tener ene el último tramo de la temporada. Foto: REUTERS / Matteo Ciambelli.

La expectativa por la conformación del plantel aumenta a medida que el calendario avanza; el DT del campeón del mundo debe balancear la prioridad por mantener la competitividad con la prudencia médica. En ese contexto, el combinado albiceleste que lidera Lionel Messi llega exigida por minutos y por acumulación de desgaste, y la decisión final dependerá del estado físico y de los plazos de recuperación.

Scaloni ante la definición inminente

El director técnico Lionel Scaloni concentra su atención en los informes clínicos que determinan la aptitud de los jugadores para integrar la lista. El técnico combina información de clubes y del propio cuerpo médico de la selección para definir ocupantes y suplentes en la nómina de convocados.

La expectativa del entrenador no es sólo deportiva: el seguimiento del estado físico marca plazos y condiciona la inclusión de futbolistas que llegan con molestias. En ese marco, la definición se demora hasta contar con certezas sobre las evoluciones.

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Tottenham Hotspur - Stadium of Light, Sunderland, Britain - April 12, 2026 Tottenham Hotspur's Cristian Romero looks dejected as he is substituted off after sustaining an injury REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Cristian Romero encendió las alarmas con su lesión. El zaguero es una pieza central del equipo de Scaloni. Foto: REUTERS / Scott Heppell.

En casos como el de Romero, el gesto humano —salir del campo llorando— subraya la urgencia del trabajo médico y la necesidad de medir riesgos antes de confirmar a un defensor entre los convocados.

El técnico evalúa la situación médica y la respuesta física tras tratamientos y rehabilitaciones, porque la definición de la lista no solo responde a necesidades tácticas sino al estado de cada futbolista. El seguimiento diario de la evolución será determinante para confirmar a quienes lleguen con carga o sin competencia reciente, y para garantizar alternativas en la nómina.

Los casos que preocupan

Julián Álvarez sufrió una torcedura de tobillo en la semifinal de Champions y los estudios señalaron que no habría lesión, por lo que su situación seguirá siendo evaluada pero no aparece como incapacitante para la convocatoria.

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Atletico Madrid v Arsenal - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - April 29, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez reacts after missing a chance to score REUTERS/Isabel InfantesJulián Álvarez, figura clave en el último Mundial y en la actual formación de la Selección. Foto: REUTERS / Isabel Infantes.

Nicolás González padece una lesión muscular con un pronóstico de tres a cuatro semanas de recuperación, por lo que su reincorporación llegará muy cerca de la fecha límite para cerrar la lista de convocados.

Cristian Romero presenta una recuperación prolongada que podría dejarlo sin minutos antes del Mundial: los estudios descartaron daño ligamentario grave, pero la rehabilitación demandará semanas y condiciona su ritmo de competencia.

El estado físico del plantel obligará a que la definición de la lista dependa en buena medida de la evolución clínica en las próximas semanas; la consecuencia institucional inmediata es que el cierre de la convocatoria quedará supeditado al seguimiento médico y a la disponibilidad real de los futbolistas.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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