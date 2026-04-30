Alerta en Marruecos

Hakimi sufrió una lesión muscular y quedó pendiente de su evolución rumbo al Mundial

Paris Saint-Germain informó que Achraf Hakimi sufrió una lesión en el muslo derecho y quedó afuera de la revancha ante Bayern Munich. Su recuperación demandará varias semanas y en Marruecos siguen de cerca su estado físico de cara al Mundial.