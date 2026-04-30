Lionel Scaloni recibió una noticia que llevó alivio después de una noche cargada de preocupación. Los primeros informes médicos sobre Julián Álvarez indican que la molestia sufrida en el empate entre Atlético de Madrid y Arsenal no sería de gravedad, un dato importante tanto para la Selección argentina como para el club español en plena recta final de la temporada.
Julián Álvarez sufrió un esguince leve y no comprometería su llegada al Mundial
El atacante argentino dejó la cancha con dolor en el segundo tiempo ante Arsenal, aunque las evaluaciones iniciales en Madrid muestran un panorama favorable de cara a la revancha y al Mundial 2026.
Aunque todavía no se difundió un parte oficial, las evaluaciones iniciales realizadas en Madrid señalan que el delantero habría sufrido un esguince leve en el tobillo izquierdo. El diagnóstico preliminar abre un escenario bastante más tranquilo que el que se imaginó en el momento de su salida, cuando la imagen del dolor encendió alarmas a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026.
La acción que generó la preocupación fue muy clara. Julián convirtió de penal el gol del empate del Atlético de Madrid ante Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League, pero más tarde un rival cayó sobre su pierna y le comprometió el tobillo. Probó seguir, se mantuvo algunos minutos en cancha, aunque finalmente no pudo soportar el dolor.
La salida que generó preocupación
Diego Simeone decidió reemplazarlo a los 77 minutos, cuando el delantero ya evidenciaba molestias para moverse con normalidad. En su lugar ingresó Alex Baena y, desde ese instante, la atención dejó de estar solo en la serie europea para concentrarse también en la condición física del atacante argentino.
La preocupación se multiplicó por el calendario. El Mundial comenzará el 11 de junio y Julián es una de las piezas más importantes de la estructura de Scaloni. Por eso, una salida como la del martes no podía pasar inadvertida ni en Madrid ni en el predio de la Selección.
Después del partido, el propio Simeone había evitado apresurarse. “Le harán estudios para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible”, declaró el entrenador, en una frase que reflejó la cautela del cuerpo técnico colchonero apenas terminado el encuentro.
Un panorama mucho más favorable
Con el correr de las horas, las primeras señales fueron positivas. A falta del informe definitivo del Atlético de Madrid, las versiones que surgieron desde la capital española coincidieron en que el cuadro no compromete seriamente su calendario inmediato ni, sobre todo, su presencia en la Copa del Mundo.
El dato más importante es justamente ese: Julián no aparece hoy como una duda concreta para el Mundial. Además, el esguince leve también le permitiría mantener chances de llegar en condiciones a la semifinal de vuelta ante Arsenal, prevista para el martes próximo en el Emirates Stadium de Londres.
Ese panorama cambia de forma marcada la lectura inicial. Lo que en caliente pareció una posible lesión de peso, hoy se parece bastante más a un susto importante que a un problema de fondo. En un calendario tan comprimido, esa diferencia vale mucho.
Entre el alivio médico y una noche de peso
La molestia física opacó parcialmente una actuación que había vuelto a mostrar el peso de Julián en el máximo nivel europeo. Su gol de penal no solo mantuvo con vida al Atlético en la serie, sino que además le permitió seguir acumulando una producción altísima en esta edición de la Champions League.
El delantero atraviesa una temporada enorme y se consolidó como una referencia ofensiva de primer orden tanto en el equipo de Simeone como en la Selección argentina. Por eso mismo, cualquier contratiempo físico adquiere otra dimensión cuando se acerca una competencia como el Mundial.
Por ahora, la noticia principal es alentadora. Julián Álvarez dejó la cancha con dolor y generó una preocupación lógica, pero los primeros estudios cambiaron el tono de la historia. En la Selección y en Atlético, al menos por estas horas, prevalece el alivio.