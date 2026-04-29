La noche de Julián Álvarez en Madrid quedó atravesada por dos imágenes muy distintas. La primera fue la del gol de penal con el que Atlético de Madrid igualó ante Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League. La segunda, la de su salida anticipada por un fuerte dolor en el tobillo, en una escena que encendió la preocupación en el club español y también en la Selección argentina.
Julián Álvarez salió lesionado ante Arsenal y encendió las alarmas a semanas del Mundial
El delantero argentino convirtió de penal en la ida de las semifinales de la Champions League, pero tuvo que ser reemplazado tras una acción desafortunada que comprometió su tobillo. Ahora se esperan estudios para conocer el alcance de la molestia.
El delantero había sido una de las grandes figuras del partido. Con personalidad, convirtió el 1-1 desde los doce pasos después de que el conjunto inglés se pusiera en ventaja cerca del cierre del primer tiempo. Pero el desarrollo cambió por completo cuando, en una acción desafortunada, un rival cayó encima de su pierna y le comprometió el tobillo.
Álvarez intentó seguir. Probó durante algunos minutos, caminó con dificultad y buscó mantenerse en cancha en un partido de máxima exigencia. Sin embargo, el dolor terminó siendo demasiado fuerte y Diego Simeone resolvió reemplazarlo a los 77 minutos. En su lugar ingresó Alex Baena, mientras el argentino dejaba el campo con claros gestos de molestia.
Una salida que preocupa a todos
La escena se volvió especialmente sensible por el momento del calendario. Falta poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026 y cualquier molestia física en un futbolista del peso de Julián repercute enseguida en la estructura de la Selección argentina.
Por ahora no hay un diagnóstico definitivo. Lo que se espera son estudios médicos para determinar si se trató solo de un golpe fuerte o si efectivamente existe una lesión en la zona. Ese punto será clave tanto para Atlético de Madrid, que sigue jugando una serie decisiva en Europa, como para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
La preocupación no es exagerada. Julián es hoy una de las piezas más importantes del seleccionado argentino y también uno de los nombres centrales del Atlético. Por eso, una salida como la de este martes no puede quedar reducida a una anécdota de partido.
Un gol, un récord y una marca que superó a Messi
Antes de la lesión, la noche del cordobés ya había tomado dimensión propia por el impacto de su gol. Con ese penal frente al Arsenal, Julián Álvarez llegó a los 25 tantos en la Champions League y alcanzó una marca histórica entre los futbolistas sudamericanos.
Según los datos difundidos por Opta, el ex River se convirtió en el sudamericano que menos partidos necesitó para alcanzar esa cifra en el máximo torneo de clubes de Europa. Lo logró en 41 encuentros y superó por uno el registro que tenía Lionel Messi, que había llegado a los 25 goles en 42 compromisos.
Ese dato explica el presente de Julián a nivel internacional. No se trata solo de un delantero importante para su equipo, sino de un atacante que ya dejó huella en la competencia más exigente del continente europeo y que sigue construyendo cifras de enorme peso a una edad todavía muy competitiva.
Atlético, la serie abierta y la espera médica
El empate dejó la semifinal abierta para el desquite, pero en Atlético todas las miradas se desplazaron rápidamente hacia el estado físico de su delantero. La serie contra Arsenal sigue viva, aunque el foco inmediato quedó puesto en saber si Simeone podrá contar con uno de sus jugadores más decisivos para la revancha.
Además, el gol ante el equipo inglés le permitió a Julián llegar a 10 tantos en la actual edición de la Champions. Solo Harry Kane, con 13, y Kylian Mbappé, con 15, lo superan en la tabla de artilleros del certamen. Ese rendimiento vuelve todavía más sensible cualquier contratiempo físico en esta etapa.
Así, el partido dejó un balance extraño para el delantero argentino. Fue protagonista con el gol, hizo historia con un récord y terminó generando inquietud por una salida que puede tener impacto tanto en el tramo final de la temporada europea como en la preparación hacia el Mundial.