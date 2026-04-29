Preocupación en la Selección

Julián Álvarez salió lesionado ante Arsenal y encendió las alarmas a semanas del Mundial

El delantero argentino convirtió de penal en la ida de las semifinales de la Champions League, pero tuvo que ser reemplazado tras una acción desafortunada que comprometió su tobillo. Ahora se esperan estudios para conocer el alcance de la molestia.