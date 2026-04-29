El nombre de Paulo Dybala volvió a sacudir el mercado. En las últimas horas, distintas versiones lo vinculan con Boca Juniors de cara al segundo semestre, una vez finalizado el Mundial y con su contrato en AS Roma en etapa decisiva.
Paulo Dybala se sumaría a Boca después del Mundial
El delantero cordobés se iría de la Roma tras cuatro años y se reuniría con Leandro Paredes en el Xeneize.
El delantero cordobés tiene vínculo vigente con la Roma hasta 2026, aunque en Italia se habla de condiciones de renovación a la baja. Ese contexto abre la puerta a una salida anticipada o a negociar su futuro en los próximos meses.
En ese escenario aparece Boca, impulsado por la relación con Leandro Paredes y el interés directo de Juan Román Riquelme. La dirigencia xeneize ya habría iniciado gestiones informales para seducir al jugador.
Qué dicen los protagonistas y el entorno
El primero en instalar el tema fue Guillermo Barros Schelotto, quien consideró que el regreso de Dybala al fútbol argentino “sería ideal”, en línea con lo que ocurrió con otras figuras recientes.
Por su parte, el periodista Gastón Edul aseguró que Boca ya presentó propuestas y que la decisión depende del jugador, con chances concretas de que se incline por volver al país.
Versiones de acuerdo y tiempos del pase
En paralelo, Leonel Paradizo informó junto a Alina Moine que existiría un principio de acuerdo para que Dybala se sume a Boca tras el Mundial, una vez resuelta su situación contractual.
Según esa línea, el atacante priorizaría continuidad en Europa en el corto plazo para mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni y luego definir su regreso.
Un regreso con historia y contexto
Dybala debutó en Instituto Atlético Central Córdoba antes de dar el salto a Palermo, inicio de una carrera consolidada en Europa. Su eventual llegada a Boca marcaría su retorno al fútbol argentino más de una década después.
La posibilidad sigue atada a decisiones personales y ofertas externas, con interés también desde ligas como Arabia Saudita o Turquía. Por ahora, el escenario permanece abierto.
Mientras tanto, el delantero cordobés dijo que “estaría bueno”.