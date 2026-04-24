Torneo Apertura 2026

Boca goleó a Defensa y Justicia por 4-0, llegó a 14 partidos sin perder y lidera la zona A

Con el triunfo, el “Xeneize” sube a la punta de la zona A del Apertura, con 27 puntos y un partido más que Estudiantes, que tiene la misma cantidad de unidades, mientras que el equipo de Mariano Soso sumó su cuarta derrota consecutiva y salió de la zona de clasificación, con 19 unidades y ubicándose noveno.