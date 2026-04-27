Enzo Fernández volvió a quedar en el centro de la escena en Chelsea. Después de semanas agitadas, el volante argentino respondió en la cancha con una actuación determinante frente a Leeds United, marcó el gol del triunfo y empujó a los Blues a la final de la FA Cup. El partido, además, terminó con un respaldo público muy fuerte de su nuevo entrenador.
Enzo Fernández brilló, llevó a Chelsea a la final y recibió una frase fuerte de su técnico
El argentino marcó el gol del triunfo ante Leeds United, manejó el partido y se ganó un respaldo contundente de Calum McFarlane, que lo ubicó en lo más alto entre los volantes de la Premier League.
Calum McFarlane eligió elevar el tono de los elogios y ubicó al campeón del mundo entre los mejores mediocampistas de toda la Premier League. No habló de una buena noche aislada ni de una actuación correcta. Lo puso en una mesa chica, junto con Bruno Fernandes, y dejó claro que para él hoy no hay muchos jugadores capaces de manejar un partido como lo hace Enzo.
“En este momento en la Premier League, solo hay dos mediocampistas jugando a ese nivel elite: Enzo y Bruno Fernandes. ¿El resto? Ni siquiera cerca”, sostuvo el DT. La frase tomó fuerza enseguida por el contexto reciente del argentino y porque llegó después de una semifinal en la que fue claramente el eje del equipo londinense.
Una semifinal que lo tuvo en el centro de todo
El triunfo de Chelsea ante Leeds United tuvo la firma de Enzo Fernández. El argentino anotó el único gol del partido y fue el jugador que mejor interpretó los ritmos de una semifinal exigente, cerrada y de mucho nervio. Apareció para romper el resultado, pero también para ordenar el desarrollo.
McFarlane remarcó justamente eso. Valoró que Enzo no solo resolviera una jugada puntual, sino que controlara el encuentro con criterio. “Tempo, espacio, decisiones… eso es nivel elite. Eso no es suerte”, explicó el entrenador, convencido de que el mediocampista argentino fue el futbolista más influyente de la noche.
El elogio no se quedó en la técnica. También apuntó al carácter. “Lo más impresionante de él es que es un guerrero”, dijo McFarlane. Esa definición buscó subrayar una combinación que Chelsea necesitaba recuperar: calidad para jugar y personalidad para sostenerse en un momento de presión.
Del destrato a la reivindicación
La actuación de Enzo llega además después de una etapa muy incómoda en el club. Bajo el ciclo anterior, el argentino había sido suspendido por Liam Rosenior en medio de rumores de traspaso al Real Madrid y de una tensión que se había vuelto pública dentro del entorno de Chelsea.
Aquella sanción, aplicada por supuestas faltas de respeto al club y a sus compañeros, lo dejó en el centro de una situación desgastante. Fueron días de ruido, incertidumbre y desgaste, justo en un momento en el que el equipo tampoco encontraba estabilidad futbolística.
Por eso, el respaldo de McFarlane tiene un valor que va más allá del elogio puntual. Funciona como una reivindicación deportiva y también como una señal interna. Chelsea vuelve a mirar a Enzo como una pieza central y el técnico eligió decirlo de la manera más enfática posible.
Números que sostienen el momento
El gol ante Leeds llevó a Fernández a 13 tantos en la temporada. Ese número lo ubica como el segundo centrocampista más goleador entre los clubes de la Premier League, solo por detrás de Morgan Gibbs-White, que suma 16 con Nottingham Forest.
La cifra muestra que su influencia no pasa solo por la organización del juego. Enzo también llega al área, resuelve partidos y aparece en momentos grandes. Esa producción lo vuelve todavía más importante en un Chelsea que necesita sostenerse en la pelea por objetivos concretos.
Lo inmediato ofrece dos desafíos fuertes. Por un lado, el regreso a la Premier League frente a Nottingham Forest, con el riesgo de quedar fuera de las plazas europeas si el equipo no suma. Por otro, la gran final de la FA Cup frente al Manchester City, prevista para el 16 de mayo en Wembley.
Chelsea encontró en Enzo a su conductor en una noche clave. Y McFarlane, recién llegado al cargo, eligió transformar esa actuación en una declaración fuerte sobre el lugar que el argentino ocupa hoy dentro del fútbol inglés.