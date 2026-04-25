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Hito histórico para el Dibu Martínez: llegó a los 250 partidos con Aston Villa

El arquero argentino alcanzó una marca histórica con Aston Villa, pero su equipo cayó 1-0 ante Fulham y dejó pasar la chance de afianzarse en puestos de Champions League.

Emiliano Martínez alcanzó los 250 partidos en Aston Villa en una derrota que complica su objetivo europeoEmiliano Martínez alcanzó los 250 partidos en Aston Villa en una derrota que complica su objetivo europeo
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Emiliano Martínez vivió una jornada especial en la Premier League, aunque con un desenlace que dejó sensaciones encontradas. El arquero de la Selección Argentina alcanzó los 250 partidos oficiales con Aston Villa en la derrota por 1-0 ante Fulham, en el estadio Craven Cottage, por la 34ª fecha del campeonato.

El equipo dirigido por Unai Emery no logró sumar y dejó pasar una oportunidad importante para consolidarse en la zona de clasificación a la UEFA Champions League.

Un hito personal con impacto en el club

Desde su llegada en 2020, Martínez se convirtió en una pieza clave del proyecto deportivo del Aston Villa. En sus 250 presentaciones, logró mantener el arco en cero en 78 ocasiones, consolidándose como uno de los referentes del equipo.

El club destacó el logro en sus redes sociales, subrayando la importancia del arquero argentino dentro de una etapa en la que los “Villanos” lograron reposicionarse en la élite del fútbol inglés, incluyendo su regreso a competiciones europeas tras más de cuatro décadas.

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El encuentro comenzó con presión del conjunto local. A los seis minutos, Martínez respondió con una buena intervención ante un cabezazo de Raúl Jiménez, anticipando lo que sería una tarde exigente.

Antes del descanso llegó el único gol del partido: el arquero argentino tapó un remate de Saša Lukić, pero el rebote quedó en los pies de Ryan Sessegnon, quien definió de primera para el 1-0.

Soccer Football - Premier League - Fulham v Aston Villa - Craven Cottage, London, Britain - April 25, 2026 Aston Villa's Emiliano Martinez with Fulham's Bernd Leno after the match REUTERS/Jaimi Joy EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Emiliano Martínez alcanzó los 250 partidos en Aston Villa en una derrota que complica su objetivo europeo

En el complemento, Fulham amplió la ventaja a través de Joachim Andersen, pero el tanto fue anulado por falta previa sobre Martínez en el área chica, sancionada por el árbitro Michael Oliver.

Sin reacción y con presión en la tabla

Aston Villa intentó reaccionar, pero careció de profundidad ofensiva. Emery movió el banco con múltiples cambios en el tramo final, aunque el equipo no encontró los caminos para igualar el marcador.

Con este resultado, el conjunto de Birmingham quedó con 58 puntos en la cuarta posición, igualado con Manchester United, y bajo la amenaza de Liverpool, que podría superarlo si gana su partido.

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Más atrás aparece Brighton & Hove Albion con 50 unidades, lo que aún le da cierto margen al Villa en la pelea por ingresar a la próxima Champions.

Un cierre de temporada exigente

El calendario no da respiro para Aston Villa. En los próximos días deberá afrontar compromisos clave tanto en el plano local como internacional, incluyendo su participación en la UEFA Europa League, donde disputará instancias decisivas.

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Aston Villa - Stadium of Light, Sunderland, Britain - September 21, 2025 Aston Villa's Emiliano Martinez during the warm up before the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Emiliano Martínez alcanzó los 250 partidos en Aston Villa en una derrota que complica su objetivo europeo

En ese contexto, el equipo buscará recuperar terreno rápidamente, mientras Martínez continúa sumando minutos y consolidando su lugar como uno de los arqueros más influyentes del fútbol europeo.

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