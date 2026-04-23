Enzo Fernández volvió a quedar en el centro del mercado europeo. El volante argentino figura en la carpeta del Manchester City, que analiza reforzar el mediocampo para la próxima temporada y observa su situación en Chelsea con la idea de avanzar después del Mundial 2026.
Manchester City acelera por Enzo Fernández y podría ir a buscarlo después del Mundial
El mediocampista argentino aparece entre las prioridades de Manchester City para reforzar el plantel de Pep Guardiola. Su futuro en Chelsea quedó bajo observación y el escenario más fuerte se abriría después del Mundial.
La posibilidad no aparece aislada ni casual. El equipo de Pep Guardiola ya empezó a estudiar variantes para una zona sensible del campo, sobre todo ante la chance de que algunas piezas importantes modifiquen el plantel en el próximo mercado. En ese contexto, Enzo asoma como uno de los nombres que más seducen en el Etihad.
El interés del City, además, se da en un momento de ruido alrededor del presente del argentino en Chelsea. Aunque tiene contrato largo y sigue siendo una figura de peso, su continuidad no aparece blindada y el escenario posterior a la Copa del Mundo podría abrir una ventana de definición.
Guardiola mira el mediocampo y apunta a Enzo
Manchester City evalúa distintos movimientos para renovar su mitad de cancha. Uno de los factores que empuja esa búsqueda es la situación de Bernardo Silva, cuyo vínculo entra en su tramo final después de una larga etapa en el club. Ese posible cambio obliga a pensar variantes de jerarquía.
En ese tablero, Enzo Fernández aparece entre las primeras opciones. Su perfil encaja con lo que suele buscar Guardiola: un mediocampista con pase, lectura, personalidad y capacidad para asumir protagonismo en partidos grandes. Por eso, su nombre empezó a circular con fuerza de cara al verano europeo.
Tampoco es menor que el City siga de cerca la evolución de Rodri. Aunque el club mantiene optimismo sobre su continuidad, también convive con versiones que lo vinculan a futuro con un regreso a España. Ese posible hueco le da todavía más valor a la búsqueda de un volante central de elite.
Chelsea, un contexto inestable y un futuro bajo revisión
Enzo tiene contrato con Chelsea hasta 2032, pero su situación quedó bajo observación después de varios episodios recientes. Entre ellos, una polémica exclusión de dos partidos decidida por el entonces entrenador Liam Rosenior, en medio de un contexto interno cada vez más desgastado.
El club londinense atraviesa una temporada convulsionada y el despido de Rosenior terminó de exponer ese deterioro. La derrota ante Brighton, el mal clima en el vestuario y el ruido alrededor de varias figuras empujaron una crisis que también alcanzó al mediocampista argentino.
En paralelo, el ofrecimiento de renovación para Enzo todavía está bajo análisis. Según su entorno, si no hay acuerdo después del Mundial, podrían empezar a escucharse otras opciones. Esa posibilidad es la que hoy mantiene en alerta a varios gigantes del continente.
No solo el City: también lo siguen PSG y Real Madrid
Manchester City no es el único que sigue de cerca al ex River y Defensa y Justicia. París Saint-Germain y Real Madrid también están atentos a lo que ocurra con su situación una vez terminada la Copa del Mundo, lo que anticipa una competencia fuerte si Chelsea abre la puerta a negociar.
El nombre de Enzo ya había empezado a sonar en España después de una entrevista en la que expresó su gusto por Madrid. Ese comentario, dado en medio de rumores sobre un posible interés del Real, generó incomodidad interna en Chelsea y sumó tensión alrededor de su figura.
A eso se le agrega un detalle de contexto: Enzo conoce muy bien el ecosistema del City a través de Julián Álvarez, compañero suyo en la Selección y una referencia cercana dentro del fútbol inglés. No define nada por sí solo, pero suma un punto más dentro de una operación potencialmente grande.
Un futbolista caro, vigente y con peso propio
Desde su llegada a Chelsea en enero de 2023, a cambio de 120 millones de euros desde Benfica, Enzo acumuló 163 partidos con la camiseta azul. En la temporada actual, lleva 48 encuentros, 12 goles y 6 asistencias, números que reflejan peso ofensivo además de su rol en la construcción del juego.
No se trata, entonces, de una apuesta ni de una promesa. Enzo ya es un mediocampista instalado en la elite, campeón del mundo con Argentina y con rodaje suficiente como para transformarse en una pieza central de cualquier proyecto grande en Europa. Por eso su eventual salida no sería sencilla ni barata.
La sensación hoy es que el Mundial funcionará como frontera. Antes de eso, todo seguirá en terreno de observación. Después, el mercado puede empezar a moverse en serio y el nombre de Enzo Fernández promete ser uno de los más fuertes del verano europeo.