Golpe en Barcelona

Lamine Yamal se pierde el cierre de la temporada española, pero llegaría al Mundial

El joven delantero sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada. El club, de todos modos, llevó tranquilidad al asegurar que estaría disponible para el Mundial 2026.