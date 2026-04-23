Barcelona recibió un golpe sensible en el tramo final de la temporada. Lamine Yamal, una de las grandes figuras del equipo y del fútbol español, sufrió una lesión muscular y no volverá a jugar en lo que queda del campeonato con el conjunto catalán. La noticia encendió alarmas inmediatas, no solo en el club, sino también en la Selección de España a pocas semanas del Mundial 2026.
Lamine Yamal se pierde el cierre de la temporada española, pero llegaría al Mundial
El joven delantero sufrió una lesión en el bíceps femoral izquierdo y no volverá a jugar en lo que resta de la temporada. El club, de todos modos, llevó tranquilidad al asegurar que estaría disponible para el Mundial 2026.
El propio Barça confirmó que el atacante tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Aun así, el parte oficial incluyó una señal de calma hacia adelante: el plan médico apunta a que pueda llegar en condiciones a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
La secuencia que derivó en la baja fue tan extraña como inquietante. Lamine convirtió de penal el único gol en la victoria 1-0 ante Celta de Vigo, pero en medio del festejo sintió un fuerte dolor, tuvo que ser atendido por los médicos y terminó dejando el campo en el primer tiempo.
El parte oficial del Barcelona
El club catalán comunicó el diagnóstico a través de sus canales oficiales. “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, informó Barcelona en un mensaje que rápidamente recorrió España.
La segunda parte del comunicado fue la que buscó bajar la tensión entre hinchas y seleccionados. Según el club, el jugador seguirá un tratamiento conservador, se perderá el resto de la temporada y la previsión médica indica que estará disponible para disputar el Mundial.
Ese punto es clave porque evita, al menos por ahora, el escenario más temido. La lesión lo obliga a parar en un momento de máxima exigencia, pero no lo deja afuera de la gran cita del año para España.
Qué partidos se pierde y cuánto tiempo estaría afuera
Aunque antes del parte oficial algunos medios españoles hablaban de un posible desgarro, la lectura general es que se trata de una lesión muscular que demandaría varias semanas de recuperación. El cálculo que circula es de hasta cinco semanas, dependiendo del grado exacto y de la evolución del tratamiento.
Eso alcanza para dejarlo afuera del cierre de la temporada con Barcelona. También lo baja de algunos partidos simbólicamente pesados, como el clásico ante Real Madrid del 10 de mayo, un encuentro que de todos modos llega con menor carga competitiva porque el Barça sostiene una ventaja amplia en la tabla.
La consecuencia deportiva es clara: Barcelona pierde a su futbolista más desequilibrante del último tramo justo cuando el calendario empieza a cerrarse. La consecuencia más amplia, en cambio, pasa por cómo administrará su recuperación pensando ya en junio.
España respira de cara al Mundial 2026
Si hay una noticia que alivió en medio del golpe fue esa: Lamine Yamal debería llegar al Mundial. España debutará el 15 de junio y el delantero aparece como una de las piezas centrales del equipo de Luis de la Fuente, no solo por presente, sino por el peso simbólico que ganó dentro de la selección.
Su ausencia en el cierre de la temporada con Barcelona no borra el año de consagración que venía construyendo. Aun con dificultades físicas previas, como una pubalgia en el arranque del curso, Lamine terminó consolidándose como una de las caras más fuertes del fútbol español y como una figura a seguir en la Copa del Mundo.
Ahora, toda la planificación cambia de eje. Barcelona ya lo da por perdido para el cierre local, pero España empieza a pensar en una recuperación medida al detalle para que llegue entero a un torneo en el que todos los focos estarán puestos sobre él.
Un golpe fuerte, pero no definitivo
La lesión interrumpe un momento de crecimiento enorme, pero no parece poner en jaque su presencia en el Mundial. Esa diferencia es la que marca la lectura actual del caso: Barcelona pierde a un futbolista clave para el final del curso, mientras España conserva la ilusión de tenerlo listo para el torneo más importante.
En ese equilibrio entre baja sensible y alivio futuro se moverán las próximas semanas de Lamine Yamal. El club ya lo bajó del cierre de temporada. La selección, en cambio, espera que esta pausa no sea más que eso: una pausa.