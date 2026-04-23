Inter Miami volvió a dar una señal de crecimiento en la MLS. En Utah, el equipo de Lionel Messi derrotó 2-0 a Real Salt Lake con dos golazos sobre el final y sumó un triunfo importante en un partido que durante muchos minutos pareció trabado, tenso y de resolución incierta.
Messi no convirtió, pero Inter Miami volvió a ganar con autoridad
Inter Miami derrotó 2-0 a Real Salt Lake en Utah con goles de Rodrigo De Paul y Luis Suárez sobre el cierre. Fue la segunda victoria seguida del equipo en el ciclo de Guillermo Hoyos y lo dejó a un punto del líder del Este.
Las Garzas encontraron la diferencia en el momento justo. Primero apareció Rodrigo De Paul con un remate desde afuera del área que rompió el partido. Y enseguida, cuando el rival todavía intentaba reaccionar, Luis Suárez liquidó la historia con una volea al ángulo que bajó el telón de la noche.
La victoria tuvo un valor especial porque llegó en el segundo partido del ciclo de Guillermo Hoyos, que ya había empezado con una remontada 3-2 ante Colorado Rapids. Esta vez, el equipo mostró otra cara: menos vértigo, más paciencia y una resolución marcada por la jerarquía de sus nombres fuertes.
Dos golazos para romper un partido cerrado
El encuentro se jugó durante largos pasajes con mucha intensidad, pero con escasas situaciones claras. Real Salt Lake presionó bien, defendió con seguridad y logró incomodar a Inter Miami en salida. El desarrollo se fue haciendo espeso, de esos partidos que exigen una solución individual para inclinar la balanza.
Esa solución llegó a diez minutos del final. Rodrigo De Paul se hizo cargo de la escena y abrió el marcador con un remate a colocar desde afuera del área. Fue un gol de los que destraban algo más que un resultado: también liberó al equipo de una tensión que se venía acumulando.
La sentencia cayó enseguida. Luis Suárez, que había ingresado desde el banco, tomó la pelota de volea y la clavó en un ángulo para el 2-0. Inter Miami pasó de un partido incómodo a una victoria firme en apenas un puñado de minutos.
Messi no marcó, pero volvió a ser decisivo
Lionel Messi no pudo convertir, aunque volvió a ser uno de los focos del partido. Tuvo una volea de zurda en el primer tiempo, generó peligro con una jugada individual notable en el complemento y acumuló varias intervenciones que exigieron al arquero brasileño Rafael Cabral, una de las figuras del local.
En el tramo final volvió a rozar el gol. A los 85 minutos, Cabral le tapó un remate abajo. Un minuto más tarde, Messi apiló rivales y volvió a encontrarse con la respuesta del arquero. Y a los 88 provocó una falta en la medialuna, ejecutó el tiro libre y otra vez chocó contra el guardameta.
Aunque esta vez no convirtió, su nivel sigue siendo alto. Venía de recibir el premio al mejor jugador de la fecha anterior por segunda vez en la temporada y acumula siete goles en siete partidos de MLS, a solo dos del máximo artillero del torneo, Petar Musa.
El efecto Hoyos y un equipo que se acomoda
El triunfo también fortaleció el arranque de Guillermo Hoyos, que asumió tras la salida de Javier Mascherano y ya consiguió dos victorias consecutivas. En esta última, se vio una intervención clara desde el banco: mandó a la cancha a Suárez y con el doble nueve empezó a inclinar el campo a favor de Inter Miami.
Ese movimiento terminó siendo decisivo. La entrada de Suárez cambió el tono ofensivo del equipo y abrió el tramo en el que aparecieron los dos goles. Inter Miami no dominó de punta a punta, pero supo leer el partido y castigó cuando encontró el espacio.
Hoyos, además, trabaja sobre un contexto exigente. La salida de Mascherano cerró un ciclo con cifras ofensivas récord en 2025, por lo que su desafío no es menor: sostener el protagonismo y darle otra forma a un plantel que sigue girando alrededor de Messi.
A un punto de la cima del Este
En el plano colectivo, la victoria dejó a Inter Miami en el segundo lugar de la Conferencia Este con 18 puntos, a solo uno del líder Nashville. Real Salt Lake, por su parte, quedó sexto en el Oeste con 16 unidades, a cinco de los punteros Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes.
Más allá de la tabla, el dato fuerte es otro: Inter Miami volvió a ganar y empieza a encontrar respuestas en un momento de transición. Con Messi en alto nivel, De Paul decisivo y Suárez determinante desde el banco, el equipo sumó tres puntos de peso en una cancha compleja y quedó bien parado para lo que viene.