La FIFA despejó una de las incógnitas políticas más sensibles alrededor del Mundial 2026. Gianni Infantino confirmó este jueves que la selección de Irán jugará la Copa del Mundo y que disputará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, tal como estaba previsto en el cronograma original.
Infantino confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos pese al conflicto
El presidente de la FIFA descartó modificaciones en el cronograma para la selección iraní y reafirmó que el fútbol debe “unir al mundo”, en medio del conflicto bélico entre Washington y Teherán.
El anuncio fue realizado durante el 76° Congreso de la FIFA, que se celebra en Vancouver, Canadá. Allí, Infantino sostuvo que el fútbol tiene la responsabilidad de unir a la gente y remarcó que la competencia se desarrollará según el calendario ya establecido, sin cambios para el equipo iraní.
La confirmación llegó en medio de un contexto geopolítico especialmente delicado. La relación entre Estados Unidos e Irán atraviesa una etapa de fuerte tensión y, en las últimas semanas, se había instalado la duda sobre si la selección asiática podría jugar sus encuentros en territorio estadounidense.
La definición que dio Infantino
Infantino fue directo al abordar el tema. Dijo que Irán va a participar del Mundial 2026 y que jugará en Estados Unidos, en línea con la planificación original de la FIFA para el torneo que compartirán Estados Unidos, Canadá y México.
La declaración buscó cerrar una discusión que se había abierto a partir del conflicto bélico entre ambos países y de las restricciones migratorias que podían afectar la logística del torneo. La FIFA, sin embargo, decidió mantener firme su esquema y no aceptar un cambio de sedes para el conjunto iraní.
El titular del organismo insistió además con una idea central de su discurso: que el fútbol debe servir para unir al mundo, incluso en escenarios atravesados por conflictos políticos y diplomáticos.
El pedido de Irán y la negativa de la FIFA
A comienzos de abril, autoridades del fútbol iraní habían reconocido que existían gestiones ante la FIFA para trasladar sus partidos a México, una de las otras sedes del Mundial. La intención era evitar que el equipo tuviera que competir en Estados Unidos en medio del actual cuadro de tensión bilateral.
Esa posibilidad también había sido acompañada por señales desde México. La presidenta Claudia Sheinbaum se había mostrado dispuesta a recibir esos encuentros si la FIFA así lo decidía. Sin embargo, el organismo nunca dio señales concretas de avanzar en esa dirección.
Ahora, con la palabra pública de Infantino, la posición quedó definitivamente ratificada: no habrá cambios de sede para Irán y el calendario seguirá tal como fue sorteado meses atrás.
Cómo será el recorrido de Irán
Irán integra el Grupo G del Mundial 2026 junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sus tres partidos de la primera fase están previstos en ciudades estadounidenses, con dos encuentros en Inglewood, California, y uno en Seattle.
Según el fixture vigente, debutará ante Nueva Zelanda el 15 de junio en Inglewood, luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio también en Inglewood y cerrará la fase de grupos contra Egipto el 26 de junio en Seattle.
La selección iraní se clasificó a su cuarta Copa del Mundo consecutiva y ocupa actualmente el puesto 20 del ranking FIFA, por lo que llegará al torneo con la ambición de sostener su presencia en la elite asiática pese al contexto extradeportivo que rodea su participación.