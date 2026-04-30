El álbum virtual del Mundial 2026 ya está disponible y abrió una alternativa atractiva para quienes quieren empezar a completar la colección sin esperar la versión física o sin gastar dinero real. La propuesta replica la experiencia clásica de las figuritas, pero la traslada al celular con una dinámica más ágil y con varias recompensas diarias.
Mundial 2026: ya se puede completar el álbum digital sin gastar plata
A menos de dos meses del comienzo de la Copa del Mundo, FIFA Panini Collection habilitó su edición virtual. Cómo instalarla, qué recompensas da por día y de qué manera avanzar sin pagar.
La aplicación oficial se llama “FIFA Panini Collection” y puede descargarse gratis tanto en Android como en iOS. Una vez instalada, el usuario puede registrarse con una cuenta, ingresar como invitado o incluso retomar colecciones anteriores, una opción pensada para quienes ya venían usando la plataforma en otras competencias.
La lógica del álbum digital mantiene el espíritu de siempre, aunque suma herramientas propias del formato online. Además de abrir sobres, se pueden intercambiar figuritas con personas de distintos países, crear grupos con amigos y avanzar más rápido sin depender únicamente del azar.
Cómo descargar el álbum virtual
El primer paso es simple: buscar “FIFA Panini Collection” en la tienda de aplicaciones del teléfono y completar la descarga. La app no tiene costo de instalación y, una vez abierta, ofrece distintas formas de ingreso para empezar a coleccionar.
Ese acceso inmediato es una de las grandes diferencias frente a la edición tradicional. No hace falta comprar el álbum ni salir a buscar sobres físicos para arrancar. En pocos minutos, cualquier usuario puede tener la colección abierta en la pantalla y empezar a llenarla.
La plataforma, además, está diseñada para sostener el uso diario. Por eso entrega dos sobres gratis por día, con cinco figuritas cada uno. Son menos que en la versión impresa, pero suficientes como para generar avance constante si se entra todos los días.
Sobres gratis, códigos y canjes
Además de esos sobres diarios, la app permite sumar recompensas con códigos promocionales. Entre los primeros que ya circulan aparecen FIFA-2026-PLAY, ALL-THE-FEELS y PANINICOLLECT, que otorgan beneficios extra para seguir completando páginas.
La recomendación es estar atento a las redes sociales oficiales y a las marcas asociadas al Mundial, porque esos códigos se irán renovando. Una de las acciones más activas es la de Coca-Cola, que publica uno nuevo por día y habilita un sobre extra cada 24 horas.
También hay contenido exclusivo dentro de esa mecánica promocional. La aplicación permite desbloquear figuritas especiales de Coca-Cola y, en algunos casos, escanear productos o imágenes para obtener sobres adicionales, una variante que mezcla colección digital con activaciones de marca.
La Selección argentina y una ventaja clave
En esta edición virtual, la Selección argentina tiene un espacio destacado con 11 jugadores y el escudo de la AFA en versión brillante. Entre los nombres que aparecen figuran Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez.
Ese detalle vuelve todavía más atractiva la experiencia para el público argentino, que puede empezar a buscar desde ahora las figuritas del plantel campeón del mundo y avanzar en una colección que ya palpita el torneo de 2026.
La gran ventaja de esta versión es que permite progresar sin gastar plata. Entre sobres diarios, códigos y canjes con otros usuarios, el álbum virtual abre una forma mucho más dinámica de coleccionar figuritas y seguir la cuenta regresiva hacia el Mundial.