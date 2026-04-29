Rogelio Delgado, capitán guaraní en México ‘86

“Vamos al Mundial porque Alfaro apretó la tecla de la memoria del fútbol paraguayo”

Con su Olimpia ganó todo lo que puede ganar un futbolista y fue ídolo cuando se puso la camiseta de Independiente. Jugó el Mundial que vio brillar a Maradona y tres Copas América. Palabra autorizada.