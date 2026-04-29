Rogelio Delgado nació el 12 de octubre de 1959 en Asunción, Paraguay. Debutó en 1976 en Olimpia, club en el que lo ganaría todo: 1 Libertadores, 1 Intercontinental, 1 Interamericana y 7 campeonatos locales.
“Vamos al Mundial porque Alfaro apretó la tecla de la memoria del fútbol paraguayo”
Con su Olimpia ganó todo lo que puede ganar un futbolista y fue ídolo cuando se puso la camiseta de Independiente. Jugó el Mundial que vio brillar a Maradona y tres Copas América. Palabra autorizada.
En 1987 llegaría a Independiente, debutando el 13 de septiembre en un triunfo ante River Plate por 1 a 0. Obtuvo en el equipo de Jorge Solari el Campeonato de Primera División de 1988/89, siendo uno de los emblemas del campeón.
En el Rojo disputó 92 encuentros, anotando 4 goles: jugó su último partido el 7 de diciembre de 1990, en una derrota 4 a 3 frente a Vélez Sarsfied. Es el tercer jugador paraguayo con más partidos con la camiseta de Independiente, solo detrás de Idalino Monges (173) y el gran Arsenio Erico (325), máximo goleador del fútbol argentino.
Con la Selección de Paraguay disputó el Mundial de México 1986 y tres Copas América (1983, 1987 y 1989). Es por eso que en esta producción internacional de El Litoral, camino al Mundial, Rogelio Delgado atendió al diario de Santa Fe en el mismo Museo de la Conmebol.
“Para nosotros fue superespecial jugar en México ‘86, porque hacía 28 años que no estábamos más como protagonistas en una Copa del Mundo. Éramos, en todo ese tiempo y de alguna manera, hinchas en la distancia. Entonces, todo el pueblo paraguayo quería ver a su Selección en un Mundial”, recuerda el gran capitán guaraní.
“Ahora, de alguna manera viajamos a esa misma idea: volver a una Copa del Mundo, algo que es significativamente importante no solamente para nosotros como Selección, sino para todo el pueblo paraguayo volver a un Mundial”, asegura.
-Alguna foto dentro de esa Copa del Mundo de México que jugaste con Paraguay, Rogelio
-Lo primero es estar en el Mundial y jugar un primer partido, de tener esa sensación, la misma de todo el pueblo paraguayo, ¿verdad?... De las familias, de los abuelitos que querían ver a su Selección en un Mundial….esa sensación fue realmente importante. Cuando me hicieron el primer reportaje para Clarín yo dije “el primer candidato para salir campeón mundial era Argentina” y se cumplió posteriormente.
-¿Por qué tenías ese pálpito con Argentina?
-Porque estaba Maradona. Yo conocía a Ruggeri, Batista y a Diego porque siempre nos enfrentábamos desde los juveniles. Entonces, yo sentía que Argentina tenía todas las condiciones para ser campeón mundial.
-¿Qué pensaste cuando Diego le hace el gol a los ingleses?
-Mirá, ese Maradona así como antes Pelé y como ahora este Messi, son de otro planeta. Hacen las cosas imposibles que hace un jugador normal. De Maradona, como todos los otros dos que te nombré, se puede esperar cualquier cosa adentro de una cancha.
-¿Es verdad que vas a Independiente por todo lo que tus familiares paraguayos te habían hablado de Arsenio Erico?
-Sí, sí, es así. También Luis Cubilla, cuando fue a River, me quería llevar. Acá había un sentimiento demasiado fuerte: Arsenio Erico es lo más grande que tuvimos nosotros en Paraguay. De alguna manera ser partícipe de esa herencia histórica de Arsenio Erico es lo que me motivó elegir a Independiente y no me equivoqué.
-En el Rey de Copas te tocó el “Pato” Pastoriza, ex ídolo de Colón en tiempos muy duros para el Sabalero…
-Fue tremendo, fue el artífice para que yo vaya para allá: me llamó para ir a Independiente. El Pato Pastoriza no era solo un técnico, “era un jugador siendo técnico”, porque era tanta la emoción que transmitía que al jugador le llegaba en la charla y a éso lo llevábamos a la cancha. ¿La verdad? un grande el “Pato” Pastoriza.
-Si te nombro jugadores extraordinarios con los que compartiste cancha en el podio está Bochini…
-Yo he compartido la cancha por cerca de 20 años con grandísimos jugadores, ¿verdad? Entonces, Bochini es de lo mejor. Para la Selección del “Resto del Mundo” pude en UNICEF compartir con Diego Maradona. Y nosotros en el 79 con Olimpia ganamos todo lo que jugamos: ahí nuestro capitán Hugo Talavera era un tremendo jugador, un líder espectacular.
-Hablamos de esa Selección de Paraguay en México ’86 con Delgado como capitán y ahora pasó algo similar hasta este retorno 2026: muchos años de la guaraní sin jugar la Copa del Mundo de la FIFA. ¿Qué milagro hizo Gustavo Alfaro para cambiar la historia y clasificar?
-Yo creo que tuvo la sensibilidad para identificar lo que necesitábamos. Gustavo Alfaro apretó la tecla de la memoria del fútbol paraguayo y eso lo transportó a la cancha. Volvimos a ser Paraguay. ¡Nosotros hoy jugamos a la manera de Paraguay y no como en algún momento otros técnicos buscaron!
-Dame algún ejemplo concreto…
-Es que indudablemente queríamos jugar más al fútbol con esos técnicos, pero de alguna manera debilitamos nuestra fortaleza que son la garra, el corazón puesto en la cancha, ganar las pelotas aéreas en las dos canchas, ganar las pelotas divididas, ganar los rebotes. ¡Ese es nuestro fuerte y Alfaro volvió a eso!.
-La gente lo adora a “Lechuga” acá en Paraguay
-Así es y su gran mérito, vuelvo a repetir, es que supo identificar y apretar la tecla de la memoria del fútbol paraguayo y volvió a las fuentes.
- ¿Qué le dirías imaginariamente a cualquiera de los once paraguayos que ponga Alfaro para debutar en la Copa del Mundo en los Estados Unidos?...Vos que jugaste un Mundial con la Albirroja…¿qué consejos le darías?
-No, consejo de repente no, pero que se preparen, que se preparen porque cuando vas a jugar el primer partido y estás en la cancha, ahí en la fila y escuchás el Himno para de la selección paraguaya y del pueblo paraguayo, es muy fuerte. Les digo que ahí van a sentir algo que nunca habían sentido. “Prepárate para ello”, les diría.
-¿Cómo ves hoy a Nery Pumpido en la Conmebol?
-Yo creo que fue fundamental la elección de del presidente de la CONMEBOL para que Nery ocupe un cargo importante ahí, porque de alguna manera abrió las puertas al fútbol y a los futbolistas en la CONMEBOL. Antes era privativo de los altos dirigentes de la CONMEBOL y los futbolistas no teníamos ninguna posibilidad de acceder a eso.
-Todos las ex glorias del fútbol sudamericano dicen lo mismo…
-A mí me parece que lo de Nery, por decisión del Presidente, fue la llave para que la Conmebol sea verdaderamente “futbolizada” en estos últimos años.