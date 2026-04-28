Nicolás González sufrió una lesión muscular este martes en el último entrenamiento antes de la semifinal de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal
Nico González se lesionó: se pierde la Champions y genera miedo a Scaloni
Medios españoles estiman entre tres y cuatro semanas de baja y el club aún no emitió parte médico. Este miércoles arrancan la serie de semis de Liga de Campeones ante el Arsenal.
La dolencia, que según la cadena Cope lo dejaría entre tres y cuatro semanas fuera, pone en riesgo su participación en la serie y genera preocupación en el cuerpo técnico de la selección argentina de cara al Mundial.
La información sobre la dolencia se difundió en las últimas horas por medios españoles, reportando que la baja será de entre tres y cuatro semanas. El club madrileño todavía no publicó un parte médico oficial.
El hecho ocurrió durante la práctica matinal previa al encuentro de ida contra Arsenal en el Metropolitano, y por el momento las fuentes públicas no detallaron la zona muscular afectada ni el grado exacto de la lesión.
Sus ausencias
La ausencia del atacante podría privar al Atlético de su presencia en la serie frente a Arsenal y afectar su disponibilidad para los partidos finales de La Liga, según las publicaciones que informaron sobre el episodio.
En el plano internacional, la lesión también encendió las alarmas en la selección argentina: los reportes señalaron que, al momento de la publicación, faltaban seis semanas y dos días para el inicio del Mundial y el cuerpo técnico sigue la evolución del futbolista.
La noticia se sumó a otras bajas dentro del plantel rojiblanco: en las mismas coberturas se consignó que Pablo Barrios y Josema Giménez estaban confirmados como ausentes y que Ademola Lookman presentaba molestias que podrían dejarlo fuera.
Impacto en la operación de compra del club
El futuro del jugador en el Atlético también quedó en duda por razones contractuales. Fabrizio Romano publicó que el club no activará la cláusula de obligación de compra de la Juventus porque, con una ausencia estimada en torno a tres semanas, no se alcanzarían los partidos mínimos para que la opción se ejecute; además, informó que Atlético continúa negociando con la entidad italiana para reducir el precio y mantener al futbolista.
González llegó al Atlético en calidad de cedido desde la Juventus y su continuidad dependía, en parte, de esos condicionamientos contractuales que están sujetos a minutos o partidos disputados.