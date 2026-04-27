Adidas presentó una línea de camisetas para perros inspirada en cuatro selecciones que serán parte del Mundial 2026: Argentina, México, Colombia y Japón. La propuesta replica los diseños titulares de cada equipo y apunta a sumar a las mascotas al clima mundialista.
La camiseta argentina también tendrá versión para perros
Adidas incluyó a la Selección entre los cuatro países elegidos para una línea especial de indumentaria mundialista para mascotas.
La colección fue pensada para “aficionados de cuatro patas”, según comunicó la marca, con prendas adaptadas a distintos tamaños y detalles similares a los modelos oficiales, como escudos termosellados y el clásico logo de Adidas.
La Argentina, entre las elegidas
La Selección Argentina forma parte del reducido grupo de países incluidos en esta primera línea. El modelo mantiene la identidad albiceleste y se suma a las versiones de México, Colombia y Japón, los otros tres seleccionados para el lanzamiento.
Además del guiño comercial, Adidas destacó que las camisetas fueron diseñadas para permitir movilidad y comodidad. La idea es que las mascotas puedan usar la prenda sin que interfiera en sus movimientos cotidianos.
Lanzamiento antes del Mundial
El lanzamiento oficial está previsto para el 1 de mayo. La colección estará disponible en mercados seleccionados de América, Asia y parte de Oceanía, con presencia incluida en América Latina.
La movida llega en la previa del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, la marca amplía el negocio de la indumentaria futbolera hacia un segmento cada vez más visible: las mascotas.