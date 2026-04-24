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Llegan a Ribera Shopping los Playmobil oficiales de la Selección Argentina: una colección única y edición limitada
Aprovechá la fiebre mundialista con la exclusiva colección de figuras inspiradas en el equipo nacional, disponible solo en el centro comercial santafesino hasta agotar stock.
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A pocos meses del Mundial, en RIBERA SHOPPING ya empieza a vivirse la fiebre mundialista. Por primera vez, la Selección Argentina que hizo historia trasciende la cancha y se convierte en una colección única. Se trata de “La Colección Argentina”, una edición limitada de 7 Playmobil oficiales inspirados en la Selección que hizo historia, que solo podrán conseguirse a través de esta acción especial.
La propuesta invita a los clientes a ser parte de esta experiencia exclusiva: realizando compras desde $20.000 en locales de RIBERA SHOPPING, podrán cargar sus facturas en la app oficial, ¡appa!, y abonando $15.000 adicionales, acceder a un Playmobil coleccionable. Además, la mecánica permite acceder a más de una unidad según el monto de compra. Por ejemplo, con una factura de $65.000, se pueden obtener dos Playmobil abonando $30.000.
El proceso es simple y 100% de autogestión: se puede realizar desde cualquier lugar cargando la factura en la app. Luego, el usuario recibe un código con el que puede acercarse a RIBERA SHOPPING y canjear su Playmobil en la máquina expendedora..
Uno de los principales atractivos es el factor sorpresa: los personajes vienen en packaging cerrado, por lo que no se sabe cuál de los 7 modelos se obtiene hasta abrirlo, incentivando el espíritu coleccionista.
“La Colección Argentina” es una iniciativa exclusiva de los shoppings IRSA en todo el país y, en Santa Fe, solo está disponible en RIBERA SHOPPING. No se comercializa en jugueterías ni en otros puntos de venta.
La promoción se encuentra vigente desde el 15 de abril y estará disponible hasta agotar stock.
Para conocer más detalles sobre la acción y los shoppings participantes, se puede ingresar a: https://www.lacoleccionargentina.com.ar/ o visitar el Instagram oficial: @riberashopping