Ribera Shopping te presenta un planazo para mamá en su día

Del 15 al 18 de octubre, el centro comercial invita a celebrar el Día de la Madre con beneficios exclusivos, promociones bancarias y la posibilidad de ganar una camiseta de la Selección Argentina.
El 19 de octubre se festeja un día muy especial para todos, Ribera Shopping te invita para que lo disfrutes con beneficios y regalos para vos también.
Del 15 al 18 de octubre de 12 a 21 hs acercate al stand de promociones en Ribera Shopping y te llevas 20 mil pesos en appa gift y 1 vino de Bodegas Argento Estate Collection.
¿Como tenes que hacer?: es muy sencillo, visita Ribera, comprale el regalo a mamá y carga tu factura de compra de $120.000 o más en ¡appa! y listo, te llevas estos beneficios exclusivos.
Además participas por el sorteo de 1 camiseta de la selección Argentina, que estaremos sorteando el lunes 20 de octubre.
Ribera Shopping te acerca promociones bancarias para que puedas comprar ese regalo que Mamá se merece.
SuperMiércoles de Santander: todos los miércoles compra en Ribera Shopping con hasta 30 % de reintegro sin tope de reintegro y 9 cuotas sin interés.
Macro: Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 hasta 30 % de reintegro sin tope y 12 cuotas sin interés.
Banco Santa Fe: del 13 al 19 de octubre
Banco Galicia: 15 y 16 de octubre hasta 25 % de reintegro sin tope + 6 cuotas sin interés.
Banco Nación: 17 y 18 de octubre hasta 25 % de reintegro con tope de $30.000 y 6 cuotas sin interés.
Banco Francés: 9 al 11 y 16 al 18 de octubre 30 % de reintegro con tope de $60.000 mas 6 cuotas sin interés.
Consultá los locales adheridos en el Instagram de Ribera Shopping.
