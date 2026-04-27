La selección de Francia recibió una noticia que encendió alarmas en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. Real Madrid confirmó este fin de semana que Kylian Mbappé sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una dolencia que apareció después de su salida en el empate 1-1 ante Betis por La Liga.
Mbappé sufrió una lesión muscular a 45 días del Mundial y preocupa a Francia
Real Madrid confirmó que Kylian Mbappé tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El francés salió ante Betis y quedó bajo seguimiento médico cuando faltan apenas 45 días para el inicio del Mundial 2026.
El club español informó el diagnóstico en un parte médico breve y dejó en claro que el delantero quedó “pendiente de evolución”, sin fijar todavía un plazo oficial para su regreso. Esa falta de precisión alimentó la preocupación, sobre todo por la cercanía del debut mundialista y por el peso específico que Mbappé tiene en el equipo de Didier Deschamps.
La imagen del francés pidiendo el cambio ya había disparado especulaciones durante el partido ante Betis. Finalmente, los estudios confirmaron una lesión muscular que pone en duda su presencia en el cierre de la temporada con Real Madrid y obliga a seguir de cerca cada paso de su recuperación.
El parte médico del Real Madrid
El comunicado del club fue concreto: Mbappé tiene una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda. Real Madrid evitó hablar de tiempos exactos, una señal habitual cuando la evolución puede modificar cualquier proyección inicial.
Según Reuters, medios españoles ya especulan con que el delantero podría perderse lo que resta de la temporada. Aunque el club no lo dio por descartado de manera formal, el escenario abrió una fuerte atención en Madrid y, sobre todo, en Francia.
La preocupación no nace solo por el nombre propio, sino también por el calendario. El Mundial arranca el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, y cada día de recuperación cuenta en una lesión muscular de este tipo.
Francia mira de reojo la evolución
Mbappé llegará a esta Copa del Mundo como capitán y máxima referencia de Francia. Por eso, cualquier molestia física en este tramo previo altera el mapa del seleccionado y obliga a Deschamps a seguir el caso casi día a día.
El delantero jugará, si se recupera a tiempo, su tercer Mundial. En la previa de Qatar 2022 y también en Rusia 2018 había llegado como figura decisiva, y su peso dentro del plantel francés sigue siendo central tanto por producción ofensiva como por liderazgo.
A 45 días del inicio del torneo, el margen todavía existe. Pero también es lo suficientemente corto como para que una lesión muscular deje de ser una noticia menor y pase a convertirse en uno de los focos de seguimiento de cara al campeonato.
Qué puede pasar con su regreso
Por ahora, Real Madrid solo habló de control evolutivo. Algunos reportes indican que el club conserva cierta esperanza de recuperarlo para el clásico ante Barcelona del 10 de mayo, aunque esa posibilidad dependerá de cómo responda en los próximos días.
En lo inmediato, lo concreto es que Mbappé no estaría disponible para el próximo compromiso liguero ante Espanyol. El resto de su calendario quedó atado a la recuperación y a la decisión de no forzar una reaparición que pueda agravar el cuadro justo antes del Mundial.
En Francia, mientras tanto, cada actualización médica será seguida con atención máxima. No se trata de una baja confirmada para la Copa del Mundo, pero sí de una lesión importante en el peor momento posible para una selección que deposita gran parte de sus aspiraciones en su gran estrella.