Parte médico

Mbappé sufrió una lesión muscular a 45 días del Mundial y preocupa a Francia

Real Madrid confirmó que Kylian Mbappé tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. El francés salió ante Betis y quedó bajo seguimiento médico cuando faltan apenas 45 días para el inicio del Mundial 2026.