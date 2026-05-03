La plataforma Netflix difundió en los últimos días el tráiler oficial de "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", la película que reconstruye la historia de Emiliano Martínez y que se estrenará el próximo 28 de mayo en la plataforma.
¿Cómo es "El pibe que ataja el tiempo", la película del Dibu Martínez?
Netflix lanzó el adelanto del film sobre el futbolista Emiliano Martínez, que recorre su historia desde Mar del Plata hasta la consagración internacional. Todos los detalles.
El adelanto anticipa un relato que pone el acento en los orígenes del arquero en Mar del Plata y en el recorrido que lo llevó a convertirse en una de las figuras populares más icónicas del fútbol argentino en los últimos años.
La producción une lo biográfico con recursos narrativos poco habituales en el género, con la finalidad de ampliar la mirada sobre una trayectoria que ya es muy conocida por el público, principalmente luego del título mundial del 2022.
Animación y material de archivo
La película incluye animaciones basadas en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el entorno más cercano del jugador.
El guión de Hernán Casciari, introduce un elemento ficcional que organiza el relato: un niño que descubre que puede detener el tiempo y que dialoga con una pelota (con la voz de Agustín Aristarán) que le plantea los desafíos de su futuro.
Testimonios
Entre los entrevistados aparecen nombres que marcaron a fuego la carrera de Martínez, como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Santoro, además de familiares y amigos de su infancia.
Estas intervenciones aportan contexto sobre sus años de formación, su desarrollo en el exterior y los momentos previos a su llegada a la élite del fútbol internacional.
Rodaje internacional
El film fue rodado entre Argentina e Inglaterra durante 2025 y es una producción de PEGSA, encabezada por Agustín Pichot. La dirección está a cargo de Gustavo Cova.
Se apoya en una estructura que alterna reconstrucción documental y elementos simbólicos, con eje en los períodos menos visibles de la carrera del arquero argentino.
El estreno está previsto para el 28 de mayo y forma parte de la estrategia de Netflix de ampliar su catálogo de producciones vinculadas al deporte con historias de alcance global pero con una impronta argentina.