Tras el Mundial

Un gigante de Europa apunta al "Dibu" Martínez: ¿Ahora sí saldrá del Aston Villa?

El Inter de Milán busca reemplazo para Yann Sommer y apunta al arquero campeón del mundo de la Selección Argentina que milita en la liga inglesa. La dificultad en la negociación sería su alto salario y la reglamentación económica del torneo italiano.