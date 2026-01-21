Un gigante de Europa apunta al "Dibu" Martínez: ¿Ahora sí saldrá del Aston Villa?
El Inter de Milán busca reemplazo para Yann Sommer y apunta al arquero campeón del mundo de la Selección Argentina que milita en la liga inglesa. La dificultad en la negociación sería su alto salario y la reglamentación económica del torneo italiano.
Emiliano "Dibu" Martínez, es figura en el Aston Villa, que atraviesa un buen momento en la Premier League. Foto: Reuters / Peter Cziborra.
Según el medio deportivo italiano Sky Sport, el Inter de Milán se encuentra en la búsqueda de un reemplazante para Yann Sommer, quien finaliza su contrato al término de la temporada y todo apunta a que no renovará su vínculo. El principal apuntado para ocupar el arco neroazzurro sería una de las figuras del Aston Villa y campeón del mundo con la Selección Argentina: Emiliano “Dibu” Martínez.
El suizo Yann Sommer dejará el Inter y el club busca reemplazo. Foto: REUTERS / Daniele Mascolo.
El "Dibu" estuvo muy cerca de salir en el mercado de pases anterior y nuevamente vuelve a estar en la mira de un gigante de Europa. Tras estar en la órbita del Manchester United, el elenco milanés busca por segunda vez hacerse con los servicios del guardameta argentino. La primera fue en 2023, tras la salida del camerunés André Onana.
Sky Sports detalló que la dirigencia del Inter ya estableció contactos iniciales con el entorno del arquero argentino. “Hay una pequeña lista de candidatos. Lo que podemos decir esta noche es que en esa pequeña lista, gracias también a los contactos de los últimos días, también está Dibu Martínez, el portero campeón del mundo de la selección argentina y del Aston Villa”, afirmó Gianluca Di Marzio, en una transmisión del medio.
La única problemática de su llegada sería su alto salario. El arquero marplatense tiene un contrato muy elevado con el Aston Villa y el Inter no planea modificar su política de límites salariales, impuesta por la propiedad del club.
El "Dibu" campeón del mundo con Argentina. Foto: Archivo / Sam Navarro.
“El Inter ha dado a entender que Martínez está absolutamente en esta lista, pero no quiere superar ciertos límites salariales, porque esa es también la política de la propiedad. Dibu Martínez gana mucho en el Aston Villa, por lo que hay que ver si el propio jugador decide valorar esta propuesta del Inter aceptando un salario base más bajo, siempre y cuando el Inter decida claramente elegirlo en las próximas semanas”, puntualizó Di Marzio.
El futuro del ex Arsenal sigue abierto. Todo dependerá del club de Birmingham para desprenderse de su figura, y de la disposición de Martínez para ajustarse al esquema salarial del club italiano.