En el Abierto de Australia

El look de Naomi Osaka que impone tendencia y redefine la moda en el tenis

Con un ingreso escénico cargado de simbolismo y diseño propio, la tenista japonesa combinó alto rendimiento y estética conceptual, transformando su debut en una declaración de estilo que volvió a cruzar moda y deporte.

Naomi Osaka deslumbró con su look medusa en Australia. Crédito: REUTERS.Naomi Osaka deslumbró con su look medusa en Australia. Crédito: REUTERS.
Naomi Osaka volvió a captar todas las miradas en el Abierto de Australia, no solo por su rendimiento deportivo sino también por una puesta en escena cargada de simbolismo y diseño. La exnúmero uno del mundo transformó su ingreso a la Rod Laver Arena en una verdadera declaración estética, combinando moda, recuerdos personales y referencias a su historia en el torneo.

La tenista japonesa apareció en la cancha con un sombrero de ala ancha, velo y una sombrilla blanca, un conjunto que generó impacto inmediato. Cada elemento tuvo un sentido particular: la mariposa que decoraba el sombrero y el paraguas remitían directamente a su consagración en el Abierto de Australia 2021, uno de los momentos más emblemáticos de su carrera.

La propia Osaka explicó que el vestuario no fue casual. “Yo lo diseñé. La idea es de una medusa. Quiero saludar y felicitar a Robert Wun por el diseño”, señaló en su entrevista televisiva tras el partido. Según detalló, los colores y texturas del vestido estuvieron inspirados en una medusa y pensados especialmente a partir de su hija, Shai, sumando una capa íntima y emocional a la propuesta.

Triunfo trabajado en el debut del torneo

Más allá del impacto visual, Osaka también respondió dentro de la cancha. Como cabeza de serie número 16, se impuso a la croata Antonia Ruzic por 6-3, 3-6 y 6-4 en un partido exigente que se extendió durante dos horas y 22 minutos. El encuentro marcó un sólido comienzo para la japonesa en un certamen que le resulta particularmente favorable.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 20, 2026 Japan's Naomi Osaka in action during her first round match against Croatia's Antonia Ruzic REUTERS/Jaimi JoyCrédito: REUTERS.

La victoria reafirmó su buen momento competitivo y dejó en claro que su regreso al circuito combina ambición deportiva con una nueva etapa de expresión personal. “La marca que me viste me dio la libertad de crear el modelo. Estoy tan agradecida de poder hacer las cosas que amo”, expresó, destacando la posibilidad de unir tenis y creatividad.

El vínculo con Melbourne

El Abierto de Australia ocupa un lugar central en la trayectoria de Osaka. Allí conquistó dos de sus cuatro títulos de Grand Slam, en 2019 y 2021, y protagonizó escenas que quedaron grabadas en la memoria del torneo. Justamente en 2021, una mariposa se posó en su nariz durante un partido de tercera ronda, una imagen que se volvió icónica y que ahora reapareció resignificada en su vestuario.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 20, 2026 Japan's Naomi Osaka before her first round match against Croatia's Antonia Ruzic REUTERS/Jaimi JoyCrédito: REUTERS.

Ese guiño al pasado no pasó desapercibido para el circuito. En redes sociales, el tour femenino calificó su aparición como una entrada “digna de una diva” y comparó el sombrero con un estilo similar al que Beyoncé lució en el videoclip “Formation”. El reconocimiento reforzó la idea de que Osaka no solo compite, sino que también construye relatos visuales alrededor de cada presentación.

Moda, identidad y tenis

La puesta de Osaka confirma una tendencia creciente entre las figuras del deporte: usar la moda como herramienta de identidad y comunicación. En su caso, el diseño propio, las referencias familiares y los símbolos de su carrera se integraron en un look que trascendió lo meramente estético.

Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 20, 2026 Japan's Naomi Osaka arrives for her first round match against Croatia's Antonia Ruzic REUTERS/Jaimi JoyCrédito: REUTERS.

Con este debut, Naomi Osaka volvió a demostrar que su presencia en Melbourne combina resultados, historia y una narrativa personal que se renueva en cada aparición. En el Abierto de Australia, su tenis y su estilo siguen caminando de la mano.

