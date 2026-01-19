Tendencias 2026: los accesorios que vas a querer usar este año
Este año, los accesorios dejan de ser un detalle para convertirse en la declaración de estilo más poderosa. Collares audaces, piezas funcionales y superposiciones creativas marcan el pulso de una moda sin reglas que invita a mostrarse tal como uno es.
Después de años de minimalismo, el 2026 marca el regreso del maximalismo: joyas grandes, colgantes llamativos, brazaletes esculturales y pendientes oversize ocupan el centro de la escena. El lema es claro: más es más, y la moda lo celebra con piezas que no solo adornan, sino que comunican personalidad.
Se imponen formas orgánicas, metales pulidos, piedras vibrantes y materiales que juegan con las texturas. Los accesorios ya no se eligen solo para combinar, sino para sobresalir.
Collares con carácter
Entre todos los accesorios, los collares se posicionan como el ítem del año. Desde modelos tipo “choker” hasta colgantes con dijes marinos, los cuellos se convierten en lienzos para expresar identidad. También aparecen versiones con funciones prácticas: cadenas con mini bolsos, tarjeteros o compartimientos secretos, ideales para el día a día urbano.
La tendencia también abraza los contrastes: combinar collares delicados con piezas más robustas y geométricas se vuelve una forma moderna de superposición.
La clave del estilo 2026 está en la mezcla libre. Collares múltiples, anillos en distintas falanges, pulseras apiladas: la superposición es una herramienta para crear looks únicos. No hay combinaciones incorrectas: todo vale si tiene coherencia con tu esencia.
Este juego de capas refleja una búsqueda más profunda en la moda: la de mostrar múltiples facetas personales, sin etiquetas ni estructuras rígidas.
Funcionalidad + diseño
Los accesorios también se adaptan a un estilo de vida activo. Aparecen diseños con bolsillos, cierres, compartimientos e incluso elementos tecnológicos integrados. Lo práctico ya no está reñido con lo bello.
Y como complemento, se suman sombreros con formas arquitectónicas, bufandas voluminosas y gafas retro que elevan cualquier conjunto básico a una apuesta de pasarela.
Los materiales hablan. El 2026 trae una paleta audaz: rojos intensos, azules eléctricos, verdes profundos y destellos dorados que conviven con tonos neutros y acabados metálicos. Las piedras coloridas, los apliques y los diseños abstractos imprimen energía a cada detalle.
El resultado: un universo visual vibrante y libre, donde el accesorio no es complemento, sino protagonista.
En un año que invita a mostrarse sin filtros, los accesorios se convierten en la forma más directa de contar quiénes somos. Con audacia, funcionalidad y mucha personalidad, las piezas del 2026 nos recuerdan que la moda no solo se lleva puesta: se vive, se siente y se disfruta.
Otra tendencia que pisa fuerte este año es la elección de piezas con valor emocional o artesanal. Joyas heredadas, accesorios de autor y objetos comprados en viajes ganan protagonismo, no solo por su estética, sino por las historias que llevan consigo. En tiempos donde la autenticidad importa, cada accesorio puede ser también un gesto de memoria o identidad.