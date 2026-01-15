#HOY:

Las rayas regresan con fuerza al guardarropa de verano

Las líneas clásicas se reinterpretan esta temporada en prendas livianas y funcionales, con diseños que priorizan comodidad, frescura y versatilidad para los días de altas temperaturas.

Pantalones de telas livianas apuestan por líneas verticales que estilizan la silueta.Pantalones de telas livianas apuestan por líneas verticales que estilizan la silueta.
La moda de verano recibe un clásico que vuelve con fuerza: las rayas se consolidan como la tendencia principal para esta temporada, imponiéndose en todo tipo de prendas. La combinación de líneas verticales, horizontales y diagonales ofrece versatilidad y estilo, permitiendo que cada prenda se destaque sin perder comodidad.

Los estampados de rayas no solo aportan dinamismo a los looks, sino que también cumplen una función práctica: las líneas verticales suelen alargar la figura, mientras que las horizontales agregan volumen y realzan siluetas.

Además, los contrastes de color y el uso de tonalidades claras como blanco, beige o azul pastel ayudan a reflejar la luz y mantener la frescura durante las jornadas más calurosas. Esta tendencia se consolida como una opción para quienes buscan un estilo atemporal y elegante, pero al mismo tiempo moderno y desenfadado.

Cómo incorporar las rayas

Para quienes desean sumarse a la tendencia sin complicaciones, existen varias alternativas que permiten incluir rayas en distintos estilos y ocasiones:

  • Vestidos largos y cortos: ideales para salidas informales, paseos por la playa o reuniones al aire libre.
  • Camisas y blusas: combinables con pantalones, faldas o shorts, aportando un toque clásico y veraniego.
  • Pantalones y faldas: las rayas verticales resultan perfectas para estilizar la figura y crear looks sofisticados.
Accesorios con diseños lineales completan looks relajados para el verano.Accesorios con diseños lineales completan looks relajados para el verano.
  • Trajes de baño: bikinis y enterizos con rayas aportan dinamismo y modernidad a la moda de playa.
  • Accesorios: pañuelos, bolsos y sombreros con líneas estampadas complementan cualquier conjunto, sin recargar el look.

La clave está en combinar las rayas con prendas lisas o con accesorios discretos, evitando sobrecargar el atuendo y manteniendo la elegancia natural que caracteriza a esta tendencia. Los contrastes suaves o monocromáticos son ideales para quienes buscan un estilo más sobrio, mientras que los colores vibrantes y combinaciones atrevidas permiten experimentar con un look más divertido y audaz.

Tejidos frescos

Algodón, lino, viscosa y mezclas naturales se posicionan como las opciones preferidas, no solo por la comodidad que brindan, sino también por la caída natural que permiten en cada prenda. Este tipo de tejidos evita la sensación de calor y permite moverse con libertad, ideal para actividades al aire libre, vacaciones y encuentros sociales durante el verano.

Además, la tendencia se adapta a distintos estilos. Los conjuntos a rayas pueden llevarse en solitario o combinarse con otros estampados, como flores o cuadros, siempre cuidando el equilibrio visual. La elección de accesorios y calzado también marca la diferencia: sandalias, alpargatas o zapatillas blancas completan el outfit sin restarle protagonismo al estampado.

El estampado lineal se adapta a looks livianos ideales para jornadas cálidas.El estampado lineal se adapta a looks livianos ideales para jornadas cálidas.

En esta temporada, las rayas no solo regresan al guardarropa como un elemento decorativo, sino como un recurso versátil que aporta personalidad, estilo y frescura a cualquier conjunto. Su adaptabilidad a distintos cortes, combinaciones de colores y tejidos ligeros convierte a esta tendencia en un imprescindible del verano, apta para todo tipo de ocasiones y perfiles.

