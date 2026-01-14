Boho chic, la estética relajada que domina la temporada
Con prendas livianas, inspiración artesanal y siluetas fluidas, este estilo se consolida como una de las elecciones favoritas para los días de calor, combinando comodidad, identidad y un aire sofisticado sin esfuerzo.
Un estilo versátil, ideal tanto para el día como para la noche.
El verano siempre trae consigo una necesidad de liviandad, movimiento y expresión personal, y en ese escenario el estilo boho chic vuelve a ocupar un lugar central. Lejos de ser una tendencia pasajera, esta estética se reafirma temporada tras temporada con nuevas lecturas que combinan espíritu libre, referencias artesanales y un aire sofisticado sin esfuerzo.
Inspirado en la bohemia artística, los años setenta y la influencia hippie, el boho chic encuentra en el verano su mejor aliado. No se trata solo de una forma de vestir, sino de una actitud: prendas que fluyen, capas suaves, accesorios con historia y una búsqueda constante de comodidad sin resignar identidad.
Raíces yevolución
El boho chic nace de la fusión entre la estética bohemia y toques elegantes que la alejan del look descontracturado puro. En sus orígenes, se vinculó a comunidades artísticas y a una forma de vida alternativa, pero con el paso del tiempo fue incorporando detalles más pulidos que lo llevaron a las pasarelas y al street style urbano.
Los accesorios artesanales aportan personalidad a cada conjunto.
En el verano, esta tendencia se renueva con vestidos largos y cortos de cortes amplios, blusas con bordados, pantalones palazzo y faldas vaporosas. Las telas naturales como el algodón, el lino y la gasa ganan protagonismo, permitiendo que las prendas respiren y acompañen las altas temperaturas. Los estampados florales, étnicos y geométricos se combinan sin rigidez.
Prendas que definen la tendencia
Lejos de ser un estilo rígido, su principal fortaleza es la versatilidad. Puede adaptarse tanto a un look de playa como a una salida nocturna, simplemente cambiando los accesorios o sumando alguna prenda clave. Esa capacidad de transformación es una de las razones por las que vuelve a imponerse cada verano.
Vestidos fluidos con volados y mangas amplias
Blusas con bordados artesanales y transparencias sutiles
Pantalones anchos, palazzo o estilo campana
Faldas largas con movimiento y estampas suaves
Chalecos, kimonos y capas livianas para superponer
Accesorios en materiales naturales como cuero, rafia o madera
Colores, accesorios y la clave del boho chic actual
La paleta cromática del boho chic veraniego se mueve entre tonos tierra, blancos rotos, beige, terracota y marrones suaves, a los que se suman acentos en turquesa, verde oliva, coral o mostaza. Estos colores refuerzan la conexión con lo natural y aportan calidez, incluso en looks pensados para el día.
Tonos tierra y claros, una paleta que remite a lo natural.
Los accesorios cumplen un rol central. Sombreros de ala ancha, collares largos, pulseras múltiples y cinturones con hebillas trabajadas son aliados fundamentales para completar el outfit. El calzado también acompaña esta lógica: sandalias planas, alpargatas, botas caladas o plataformas de inspiración retro encajan a la perfección en el universo boho chic.
En esta nueva temporada, el estilo suma una mirada más consciente. La revalorización de lo artesanal, lo hecho a mano y las piezas únicas se vuelve clave. Prendas con técnicas tradicionales, tejidos naturales y producción cuidada dialogan con una moda que busca ser más auténtica y duradera.
El boho chic no impone reglas estrictas. Invita a mezclar, experimentar y construir un look propio, donde cada prenda tenga sentido dentro de una historia personal. Esa libertad, sumada a la comodidad que ofrece, explica por qué vuelve a posicionarse como una de las tendencias más fuertes del verano.
Debajo de su apariencia relajada, este estilo encierra una propuesta clara: vestir sin apuro, con identidad y con un toque de romanticismo. En una temporada marcada por el calor y el deseo de disfrute, el boho chic se presenta como una respuesta estética que combina frescura, elegancia informal y una fuerte conexión con el espíritu veraniego.