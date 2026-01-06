#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Belleza

La técnica de color que ilumina tu pelo y arrasa en verano

Una propuesta de color pensada para realzar el brillo, acompañar el movimiento natural del cabello y adaptarse al ritmo relajado de la temporada estival, sin exigir cambios drásticos ni retoques constantes.

Un efecto fresco que se luce más bajo el sol.Un efecto fresco que se luce más bajo el sol.
 10:25
Seguinos en
Por: 

Con la llegada del verano, el deseo de renovar la imagen se vuelve casi inevitable. El cabello, expuesto al sol, al agua y a un estilo de vida más activo, pide opciones que combinen estética y practicidad.

En ese contexto, el glowlayage se afirmará como una de las técnicas de color más elegidas. Su principal atractivo será la capacidad de iluminar el pelo de manera sutil, aportando luz y profundidad sin perder naturalidad.

Mirá tambiénCómo elegir el corte de pelo perfecto para empezar 2026 con estilo

A diferencia de las coloraciones intensas o de las mechas muy marcadas, el glowlayage apostará por un efecto integrado. La idea no será transformar por completo el color base, sino potenciarlo con reflejos estratégicos que generen un brillo saludable. El resultado buscará verse espontáneo, como si el cabello se hubiera aclarado de forma natural con el sol.

Qué es y por qué se convertirá en furor

El glowlayage nace como una evolución de técnicas ya conocidas, pero con una mirada más actual. Se trabajará sobre la base natural del cabello, aplicando luces suaves que se funden con el color original. La clave estará en la personalización: cada aplicación se diseñará según el tono de base, el tipo de pelo, el corte y los rasgos del rostro.

La iluminación sutil aporta brillo sin perder naturalidad.La iluminación sutil aporta brillo sin perder naturalidad.

Durante el verano, esta técnica destacará porque acompañará el desgaste propio de la estación. A diferencia de otros métodos, el crecimiento no generará líneas duras ni contrastes evidentes. Eso permitirá que el color se mantenga armónico con el paso de las semanas, incluso sin retoques frecuentes.

El glowlayage también se asociará a una estética más relajada y moderna. El brillo no será artificial ni uniforme, sino dinámico, adaptándose al movimiento del cabello. Esa naturalidad explicará por qué se instalará como una tendencia fuerte en salones y redes sociales.

Según el color y el corte

En cabellos claros, el glowlayage potenciará reflejos cálidos o neutros que intensificarán la luminosidad general. El pelo se verá más brillante, con un acabado liviano y fresco. En tonos castaños, la técnica aportará profundidad y dimensión, evitando el efecto plano y sumando matices que se notarán especialmente a la luz natural.

En bases más oscuras, el glowlayage se trabajará con mayor sutileza. Los destellos no buscarán aclarar de forma extrema, sino crear puntos de luz que aporten sofisticación y movimiento. El resultado será discreto, pero visible, ideal para quienes desean un cambio elegante y fácil de sostener.

El color acompaña el movimiento del cabello.El color acompaña el movimiento del cabello.

El corte también jugará un rol central. En melenas largas, la iluminación se concentrará en medios y puntas, reforzando el efecto degradado. En cortes más cortos, el trabajo será más preciso, destacando zonas específicas para generar volumen visual y textura.

Claves del glowlayage

  • Aporta luminosidad sin alterar de forma radical el color base
  • Genera un efecto natural y progresivo
  • Se adapta a distintos tipos de cabello y largos
  • Requiere menor mantenimiento que otras técnicas
  • Realza el movimiento y el brillo en épocas de calor

Estas características lo convierten en una opción funcional para el verano, cuando el cabello suele estar más expuesto y se busca practicidad sin resignar estilo.

Más allá de la moda, el glowlayage reflejará un cambio en la manera de entender la coloración. El foco estará puesto en la salud capilar, el respeto por el tono natural y la personalización. No se tratará de cubrir o modificar, sino de resaltar y acompañar la identidad de cada persona.

Cuidados esenciales

Aunque el glowlayage se destaque por su bajo mantenimiento, algunos cuidados permitirán prolongar su efecto. La hidratación será clave, especialmente durante el verano, cuando el sol y el agua pueden opacar el color. Incorporar rutinas simples ayudará a mantener el cabello suave y luminoso.

También será importante proteger el pelo del cloro y la sal, dos factores que suelen alterar el tono. Enjuagar el cabello después de la playa o la pileta y priorizar productos adecuados permitirá que el brillo se mantenga por más tiempo.

Seguinos en
#TEMAS:
Especial Nosotros

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro