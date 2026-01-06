Inauguraron en Argentina el primer "gimnasio facial" en Palermo: de qué se trata

Un nuevo espacio dedicado al entrenamiento de los músculos del rostro abrió sus puertas en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, bajo la promesa de “entrenar la cara como se entrena el cuerpo”. La propuesta, que se autodenomina el primer gimnasio facial de la Argentina, se volvió viral en las redes sociales por las reacciones y memes que generó entre los usuarios.
Qué es un gimnasio facial
El novedoso establecimiento se presenta como un espacio especializado en ejercicios faciales, donde se trabajan músculos de la cara para —según sus promotores— activar tensiones, mejorar la circulación y tonificar la piel y la mandíbula. La idea se popularizó a partir de un video grabado por un cliente dentro del local, quien explicó con entusiasmo que “la cara también se entrena”.
En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se ve al joven protagonista describiendo la experiencia, señalando que la entrenadora le explicó cada ejercicio y animando a otros a probar esta modalidad deportiva poco convencional.
Reacciones en las redes
La publicación del video en plataformas como X (antes Twitter) desató una oleada de comentarios mayoritariamente irónicos y burlones. Algunos de los mensajes más compartidos expresaron humor sobre la idea de “entrenar la cara”, cuestionando su utilidad o ridículo percibido.
Ejemplos de las reacciones del público en la red social incluyen:
Usuarios que se preguntan con sorna si, después de entrenar el cuerpo, “ahora hay que entrenar la cara”.
Comentarios que ridiculizan la propuesta, bromeando sobre los porteños o el concepto en sí.
Otros memes que comparan el entrenamiento facial con situaciones absurdas o exageradas.
Contexto en Palermo
El barrio de Palermo, conocido por ser un epicentro de tendencias innovadoras, moda, gastronomía y propuestas de bienestar, se consolidó nuevamente como escenario de una idea curiosa que rápidamente traspasó los límites de la ciudad y se convirtió en tema de conversación nacional gracias al alcance de las redes sociales.
Propuestas vinculadas al cuidado del cuerpo y la estética, como centros de estética facial o espacios de bienestar integral, han proliferado en la zona, aunque ninguno con esta particular característica de enfocarse exclusivamente en “entrenar el rostro”.
La apertura del supuesto “primer gimnasio facial de la Argentina” en Palermo encendió el humor en las redes, desatando una discusión entre quienes ven en la iniciativa una forma novedosa de autocuidado y quienes la consideran una excentricidad. Más allá de la viralización, el hecho subraya cómo las propuestas de bienestar y estética continúan ampliando sus fronteras, capturando la atención pública en un entorno donde lo original rápidamente se vuelve tendencia.