Moria Casán se emociona por la cercanía de su cumpleaños 80 en televisión

La diva rompió en llanto al hablar de que pronto cumplirá 80 años. La conductora dijo "tengo una vida hermosa, quiero seguir hasta los 200, te juro. Es tanta vida… es muy bueno cumplir” y expresó sorpresa por el momento.