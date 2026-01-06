Moria Casán se emociona por la cercanía de su cumpleaños 80 en televisión
La diva del espectáculo argentino, Moria Casán, protagonizó un momento inusual de sinceridad durante una entrevista televisiva al hablar de su próximo cumpleaños número 80. Con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, la conductora se conmovió al reflexionar sobre su carrera, su salud y la intensidad de su vida personal y profesional.
Un momento de vulnerabilidad inesperado
Moria Casán, ícono indiscutible del espectáculo nacional, fue entrevistada recientemente en el ciclo Ángel Responde, conducido por Ángel de Brito. En pleno diálogo sobre su trayectoria y su presente, el conductor le planteó una pregunta simple pero profunda: “¿Qué significa para vos cumplir 80 años?” La respuesta de la diva marcó un antes y un después en la charla, cuando por primera vez públicamente mostró una faceta más íntima y emotiva.
Visiblemente conmovida, Casán hizo una pausa, bajó la mirada y con la voz entrecortada dijo: “No sé por qué me pasó esto, siempre estoy contenta por cumplir años, pero no puedo creer mi resistencia, mi salud. Agradezco total”, mientras se secaba las lágrimas delante de las cámaras.
Salud, energía y gratitud
Lejos de centrarse en el miedo al paso del tiempo, la actriz destacó con orgullo que se encuentra en plena actividad física y creativa. Casán no solo continúa al frente de su ciclo televisivo Las mañanas con Moria en El Trece, sino que también celebra proyectos teatrales y una serie biográfica que aborda su propia vida.
Con humor y honestidad, la diva incluso bromeó sobre sus aspiraciones futuras: “Quiero seguir hasta los 200, te juro. Es tanta vida… es muy bueno cumplir”, afirmó, entre risas y emoción, resaltando que lo que más valora es llegar a su octava década con salud y energía.
El impacto de la emoción de Casán
El momento conmovió no solo al conductor y al equipo, sino también al público que siguió la entrevista en vivo y a través de las redes sociales, donde el video del instante se viralizó rápidamente. Este episodio puso de manifiesto que, detrás de la fortaleza y la personalidad expansiva que caracteriza a Casán desde hace décadas, existe una sensibilidad genuina al reflexionar sobre el paso del tiempo y su propia historia de vida.
El próximo 16 de agosto, la One llegará a una nueva década, que la encuentra rodeada de amor, trabajo y con el estreno de una serie acerca de su vida en esa fecha. La emotiva confesión de Moria Casán al hablar de sus 80 años no solo reveló una faceta más humana de la diva, sino que también destacó el valor de la gratitud y la resistencia.
Más allá de la fama y el brillo escénico, su sinceridad frente a los años vividos marca un momento de conexión profunda con el público, recordando que incluso los íconos más potentes tienen momentos de emoción que trascienden la pantalla.