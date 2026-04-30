Documental sobre el personaje

Jorge Donn, el artista que bailó con su propia muerte para alcanzar la eternidad

Florencia Dávila y el esperancino Mariano Baez realizaron "Donn. Instrumento de Dios". Una película que rescata, entre archivos inéditos y VHS, la mística del bailarín que conquistó a Béjart e interpretó gloriosamente el "Bolero" de Ravel.