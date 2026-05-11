La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Argentina dio un paso clave en su preparación. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este lunes la prelista de 55 futbolistas que Lionel Scaloni elevó ante FIFA como base para conformar el plantel definitivo que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.
Scaloni presentó la prelista para el Mundial 2026: los 55 nombres que sueñan con defender el título
La AFA oficializó la nómina preliminar de futbolistas reservados por el director técnico para la Copa del Mundo 2026. Hay históricos, regresos, juveniles y varias sorpresas.
La nómina mezcla experiencia, renovación y varias apuestas que reflejan el recambio generacional que impulsa el cuerpo técnico. Entre los nombres sobresalen referentes consagrados como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Cristian Romero y Lautaro Martínez, pero también aparecen juveniles que empiezan a ganar terreno y futbolistas del medio local que se metieron en la consideración.
La lista definitiva deberá reducirse a 26 jugadores antes del cierre oficial de FIFA, previsto para fines de mayo. Hasta entonces, Scaloni y su equipo analizarán el presente físico y futbolístico de cada convocado.
Los arqueros elegidos
En el arco, el liderazgo continúa en manos de Emiliano Martínez, pieza indiscutida desde la conquista en Qatar. Lo acompañan Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez, todos con experiencia internacional.
La gran novedad aparece con la inclusión de Facundo Cambeses y del juvenil Santiago Beltrán, una de las apuestas que más llamó la atención por su reciente irrupción y su proyección a futuro. La presencia de estos nombres muestra la intención de comenzar a proyectar alternativas para un puesto históricamente sensible.
Defensa con experiencia y recambio
La última línea mantiene buena parte de la estructura campeona del mundo. Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico siguen siendo referencias.
A ellos se suman Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nehuén Pérez, Valentín Barco y otros futbolistas que vienen consolidándose en Europa. También aparecen regresos como Germán Pezzella y apuestas del ámbito local como Lautaro Di Lollo y Zaid Romero, quienes buscarán ganarse un lugar en la nómina final.
Mediocampistas entre históricos y nuevas apariciones
En el mediocampo se sostiene la columna vertebral del ciclo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.
El listado también incorpora variantes jóvenes y de enorme proyección como Nico Paz, Claudio Echeverri, Giuliano Simeone, Milton Delgado y Tomás Aranda. Además, reaparece Guido Rodríguez, otro de los campeones del mundo que vuelve a escena para pelear por un lugar entre los 26.
Delantera de lujo
En ofensiva no faltan los nombres fuertes: Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez encabezan una nómina de jerarquía internacional.
Detrás de ellos aparecen Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Thiago Almada, Gianluca Prestianni y Mateo Pellegrino, una de las sorpresas de esta convocatoria preliminar. También figura la expectativa por varios jóvenes que buscan meterse en el tramo final de la preparación mundialista.
La ausencia más resonante es la de Paulo Dybala, quien quedó afuera de esta primera lista tras una temporada marcada por problemas físicos. Su situación será seguida de cerca, aunque por ahora parece lejos de la cita máxima.
Con la prelista ya presentada, comenzó oficialmente la etapa decisiva rumbo al Mundial. Scaloni deberá definir en los próximos días quiénes serán los elegidos para defender la corona y sostener la ilusión de un país que sueña con otro capítulo glorioso