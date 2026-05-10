A un mes del Mundial

Alarma en la Selección Argentina: se lesionó Nahuel Molina

El lateral del Atlético de Madrid estará cerca de cuatro semanas afuera y llegaría con lo justo al debut de la Albiceleste ante Argelia. La lesión se suma a las de Cuti Romero y Nicolás González, en plena cuenta regresiva para la lista definitiva de Lionel Scaloni.