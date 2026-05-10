Molina sufrió un desgarro en los minutos finales del partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo y quedará afuera del trabajo inmediato del club mientras se recupera.
Alarma en la Selección Argentina: se lesionó Nahuel Molina
El lateral del Atlético de Madrid estará cerca de cuatro semanas afuera y llegaría con lo justo al debut de la Albiceleste ante Argelia. La lesión se suma a las de Cuti Romero y Nicolás González, en plena cuenta regresiva para la lista definitiva de Lionel Scaloni.
El lateral derecho, Nahuel Molina, tendrá una recuperación estimada en alrededor de tres semanas y su llegada al debut de la Selección Argentina ante Argelia podría ser ajustada para el Mundial por el escaso ritmo futbolístico que arrastraría.
El desgarro de Molina impacta en la estructura defensiva del equipo nacional porque el jugador venía siendo titular en la Selección y su ausencia abre interrogantes para el director técnico Lionel Scaloni en la confección de la nómina definitiva.
Molina fue convocado de forma recurrente y se ganó el puesto por encima de Gonzalo Montiel, que quedó afuera de la última convocatoria por problemas físicos, por lo que esta lesión vuelve a encender la alarma en el cuerpo técnico.
Lesión del lateral del Atlético
La lesión de Nahuel Molina se produce en un momento sensible para la selección argentina porque se suman varias molestias en jugadores titulares.
Cristian “Cuti” Romero y Nicolás González ya arrastraban problemáticas físicas y ahora el desgarro del lateral incrementa la preocupación por la coordinación defensiva del equipo.
El cuerpo técnico mantiene un seguimiento médico y deportivo de esos casos para determinar la capacidad de cada futbolista de llegar al torneo con ritmo.
En principio, Molina podría llegar físicamente al debut ante Argelia, fijado para el 16 de junio en Kansas City, pero su llegada estaría ajustada en términos de ritmo competitivo y minutos de juego.
El cuerpo técnico evalúa el estado físico del lateral del Atlético y calcula plazos que condicionan la puesta a punto de la selección argentina de cara al Mundial.
Cuenta regresiva para Scaloni
Ante esa situación, la disponibilidad de alternativas y el estado de forma al momento del debut son factores decisivos. La suma de molestias exige decisiones rápidas en la programación de entrenamientos y en el armado final de la lista para el Mundial.
Scaloni dispone de tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la nómina oficial de 26 convocados, un plazo que marca el calendario inmediato tras la aparición de la lesión de Molina. La existencia de ese plazo condiciona las decisiones sobre posibles reemplazos o confirmaciones.
La amnistía otorgada por la FIFA a Nicolás Otamendi dejó al zaguero disponible para el debut y lo perfila como una alternativa defensiva mientras se monitorea a Romero y Molina. Esa resolución administrativa modifica las opciones del seleccionador en caso de que alguno de los lesionados no llegue en condiciones óptimas.
La consecuencia humana e institucional es clara: el cuerpo técnico debe decidir sobre la lista definitiva con el antecedente médico de Molina y las molestias de otros jugadores, por lo que la alarma en la selección argentina se mantiene hasta que se confirmen las recuperaciones.