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Especial de cara a la Copa del Mundo

El Litoral regala el fixture del Mundial 2026 con la edición del domingo

El próximo domingo 10 de mayo, los lectores podrán llevarse gratis el fixture completo del Mundial 2026. Un material coleccionable para empezar a vivir la cuenta regresiva de la máxima cita del fútbol.

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Con la expectativa mundial creciendo partido a partido, El Litoral prepara una propuesta especial para sus lectores: este domingo 10 de mayo se entregará de manera gratuita el fixture oficial del Mundial 2026 junto a ambas ediciones del diario.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Zambia - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 31, 2026 Argentina's Nicolas Otamendi celebrates scoring their third goal with Lionel Messi REUTERS/Agustin MarcarianEl Litoral acompañará a la Selección en la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Foto: Reuters

El suplemento incluirá el calendario completo de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con espacios para completar resultados, llaves y estadísticas, pensado tanto para coleccionistas como para los fanáticos que viven cada torneo como una tradición.

La iniciativa forma parte de la cobertura especial que El Litoral desarrollará rumbo al Mundial 2026, con contenido multiplataforma, historias, análisis y producción periodística desde distintos puntos vinculados a la competencia.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Zambia - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - March 31, 2026 Argentina's Lionel Messi REUTERS/Rodrigo ValleFalta menos de un mes para el último Mundial de Messi. Foto: Reuters

El fixture podrá conseguirse sin costo adicional este domingo con la edición papel, hasta agotar stock. Pediselo a tu canillita de confianza o en puntos de ventas habituales.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
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